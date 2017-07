Alarmanlage vertreibt in Zittau Autodiebe Kriminelle dringen in einen Ford ein und hinterlassen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Weil plötzlich die Alarmanlage sind Autodiebe in Zittau geflüchtet. Zu Fuß. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die unbekannten Kriminellen hatten sich am Donnerstag, gegen drei Uhr, an einem auf der Robert-Koch-Straße abgestellten Ford Focus zu schaffen gemacht. Sie drangen in das Auto ein, schafften es aber nicht den Motor zu starten. Dann gab es Alarm...

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. (szo)

zur Startseite