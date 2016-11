Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Mädchen auf Parkplatz angefahren Meißen. Am Dienstagnachmittag übersah eine Pkw-Fahrerin beim Ausparken eine elfjährige Fahrradfahrerin. Das Mädchen zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Die 59-jährige Fahererin eines Renault parkte aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Ärztehauses am Robert-Koch-Platz aus. Dabei stieß sie gegen ein elfjähriges Mädchen, welches aus Richtung Hospitalstraße mit einem Fahrrad quer über den Parkplatz lief. In Folge der Kollision stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Am Renault entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr Coswig. Der 52-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr Dienstagabend die Grenzstraße in Richtung Kötitzer Straße. Beim Rechtsabbiegen kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta (Fahrerin 65) zusammen. Verletzt wurde niemand, aber an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 6000 Euro.

Alfa Romeo kam von der Straße ab Riesa. Der 24-jährige Fahrer eines Alfa Romeo fuhr am Mittwochnacht die B169 aus Riesa in Richtung Zeithain. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen eine Leitplanke. Der Fahrer und die 17-jährige Insassin erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.