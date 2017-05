Alarmanlage vertreibt Autodiebe Unbekannte wollen einen Audi Avant S Line stehlen. Als das Fahrzeug Töne von sich gibt, flüchten sie.

Der Besitzer eines Audi Avant S Line hat noch einmal Glück gehabt. In der Nacht zum Donnerstag wollten Unbekannte das Auto stehlen, wurden aber von der Alarmanlage des Fahrzeugs davon abgehalten.

An der Rudolf-Stempel-Straße in Riesa manipulierten Unbekannte am Schloss der Fahrertür eines Audi Avant S Line. Dabei hatten sie offenbar die Alarmanlage des Wagens ausgelöst und waren daraufhin geflüchtet. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 500 Euro. (szo)

zur Startseite