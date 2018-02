Alarm: Verpuffung beim Saubermachen Als in einem Betrieb Flüssigkeiten gemischt werden, passiert das Unglück. Spezialkräfte aus Bloßwitz müssen anrücken, um zu helfen.

Die Örtliche Feuerwehr und Feuerwehrleute mit Spezialtechnik aus Stauchitz im Einsatz in Klipphausen nach einer Verpuffung. © Feuerwehr

Klipphausen/Stauchitz. Alarm am Mittwochvormittag in einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Gemeinde Klipphausen. Dort war es gegen 9.45 Uhr zu einer Verpuffung gekommen, nachdem Flüssigkeiten für Reinigungsarbeiten gemischt wurden. Bei dem Unfall wurde ein Mitarbeiter verletzt, er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ortswehren aus Klipphausen, der Gefahrgutzug des Landkreises und Messtechnik des Katastrophenschutzes waren im Einsatz. „Die Feuerwehren wurden alarmiert, weil nicht genau feststand, um welche Stoffe es sich handelt“, so Kreisbrandmeister Ingo Nestler. Fest stand lediglich, dass es sehr stark nach Chlor roch. Der Gefahrgutzug sei nachträglich alarmiert worden. Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden, so der Kreisbrandmeister.

Man sei jetzt dabei, die bislang unbekannten Stoffe zubinden, zu verschließen, abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Anschließend müsse die Halle ausgiebig gelüftet werden.

