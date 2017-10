Alarm schlägt Diebe in die Flucht Doch nicht alle Kriminellen gingen bedauerlicherweise bei ihren Raubzügen am Wochenende leer aus.

Unbekannte stahlen in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag von der Radebeuler Dr. Schmincke-Allee einen braunen Ford Mondeo. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Fahrzeuges wurde auf rund 20.000 Euro beziffert.

In derselben Nacht wollten Diebe auch im Klipphausener Ortsteil Reppina einen Ford Mondeo entwenden. Als sie den Wagen öffneten, schlug die Alarmanlage an und die Unbekannten flüchteten.

Ein Ford Edge war in Radebeul ins Visier von Dieben geraten. Die Alarmanlage schlug auch hier die Täter in die Flucht.

Ebenfalls am Wochenende suchten Kriminelle 22 Garagen in Riesa heim: An der Straße Am Gucklitz in Riesa brachen Unbekannte insgesamt 14 Garagen auf. Ersten Erkenntnissen nach stahlen die Diebe ein älteres Damenrad, Werkzeuge sowie ein Starthilfeset. Auch ein Garagenkomplex an der Brandenburger Straße in Riesa geriet ins Visier von Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in acht Garagen ein und stahlen unter anderem ein E-Bike mit Zubehör, einen Vertikutierer sowie ein Waveboard. Der Wert des bisher bekannten Diebesgutes summiert sich auf über 3.000 Euro. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung rund 360 Euro.

