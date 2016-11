Alarm nur über Sirenen

© SZ/Uwe Soeder

Donnerstagabend hatten die Feuerwehr-Sirenen in Radeberg für Aufregung gesorgt – allerdings hatte nur der Wind günstig gestanden, sodass bis ins Stadtzentrum hinein die Sirenen aus Liegau, Ullersdorf und Großerkmannsdorf zu hören gewesen waren. Die Radeberger Feuerwehr selbst war noch per Funk informiert worden, dass im Krankenhaus an der Pulsnitzer Straße ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Es handelte sich lediglich um Wasserdampf, der den Alarm ausgelöst hatte, teilt die Feuerwehr mit. Dennoch können sich die Radeberger schon mal darauf einstellen, dass eine Woche lang regelmäßig Sirenen aufheulen werden. Wie Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert mitteilt, wird die Feuerwehr wegen einer notwendigen Umprogrammierung der Funkmelde-Empfänger in der Zeit vom 28. November bis zum 1. Dezember ausschließlich über die Sirenen der Stadt Radeberg alarmiert. (SZ/JF)

zur Startseite