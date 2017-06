Alarm in der Körsetherme

Feuerwehren aus dem Oberland und das DRK probten an der Körsetherme in Kirschau die Rettung von Verletzten. © Toni Lehder

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr schrillten im Oberland die Sirenen. Die Feuerwehr wurde zu einem Einsatz in der Körsetherme alarmiert. Über 40 Feuerwehrleute aus den umliegenden Wehren sowie der Schnelleinsatzgruppe des DRK aus Wilthen rückten an. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: Es handelte sich um eine Übung. Angenommen wurde bei dem Test, dass Chlorgas ausgetreten ist und über 20 Verletzte zu retten sind. Für die Dekontamination wurde ein Zelt aufgebaut. Als die Feuerwehrleute dann jedoch sahen, dass die Verletzten alle aus der Jugendfeuerwehr stammen, war schnell klar, dass es sich um eine Übung handelt. Und die verlief planmäßig. (szo)

