Alarm in der Bibliothek Die Feuerwehr Weißwasser rückte am Dienstag in die Straße des Friedens aus. Das Feuer war aber nichts als Schall und Rauch.

Für den Einsatz der Feuerwehr Weißwasser an und in der Stadtbibliothek am Dienstag wurden mehrere Straßen gesperrt. Lange dauerte die Aktion aber nicht. © F. Treue

Weißwasser. Schrecksekunde gestern kurz vor Mittag in der Stadtbibliothek Weißwasser: Mit Blaulicht rückte die Feuerwehr an und brachte die Drehleiter in Position. Rauch steigt im Dachbereich auf, so die Information. Wegen der drohenden Gefahr waren die Kameraden vorschriftsmäßig gleich mit mehreren Fahrzeugen angerückt. Bei der Brandmeldung handelte es sich allerdings um einen klassischen Fehlalarm, wie Einsatzleiter Jürgen Herzog erläuterte, nachdem die Situation geklärt war.

Was war geschehen? Hatten der oder die Melder sich getäuscht, keinen Rauch gesehen oder eine absichtliche Falschmeldung lanciert? Nein, keineswegs. Sie hatten tatsächlich so etwas wie Rauch gesehen. Er rührte jedoch von einer „Tag- und Nebelaktion“ der Stadtwerke (SWW) her und hatte mit Feuer rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil.

Mitarbeiter des Versorgers überprüfen derzeit, ob Regenwasseranbindungen korrekt angeschlossen sind. Das ist aus folgendem Grund erforderlich: Weißwasser verfügt über ein Trennsystem. Regenwasser wird über ein eigenes Kanalsystem abgeleitet, Schmutzwasser auch. Jeder Liter Regenwasser, der über die Kläranlage läuft und dort unnötigerweise behandelt wird, verursacht zusätzliche Kosten.

Um zu überprüfen, ob ein Regenwasserzufluss irrtümlicherweise an das Schmutzwassersystem angeschlossen ist, wird Nebel, der mithilfe eines Fluids erzeugt wird, in die Kanäle eingeleitet. Der Dampf beziehungsweise Nebel kann dann über die Fallrohre nach oben dringen und aus den Dachrinnen quellen. Für die SWW-Mitarbeiter wäre das der untrügliche Beweis dafür, dass die Anschlüsse falsch installiert wurden und Änderungsbedarf besteht. Für den oder die Brandmelder musste es jedoch so aussehen, als würde es in der Stadtbibliothek brennen. „Wir haben die Aktion bei der Rettungsleitstelle angemeldet“, so René Marko von den Stadtwerken, der den Einsatz der Feuerwehr vor Ort live miterlebte.

Trotzdem durchlitten die Mitarbeiter der Stadtbibliothek ein paar bange Minuten, so Leiterin Silvia Buder. Sie habe, nachdem klar war, dass es sich um Fehlalarm handelt, sofort überlegt, wie man den Alarm abstellt – und musste suchen. „Das macht man ja nicht jeden Tag.“ Nun weiß sie es wieder. Bilanz: Hauptsache, die Bücher und alle anderen Medien für die Ausleihe sind heil geblieben.

