Alarm für die Freiwilligen

Noch kommt dieser Aufschwung allerdings nur zum Teil in den Einsatzdiensten an. Denn es ist die Jugendfeuerwehr, die den stärksten Zuwachs verzeichnet. „Wir sind jetzt 14 Mädchen und 38 Jungs“, bestätigte Stadtjugendfeuerwehrwart Steffen Eiselt. Der Aufschwung wird für ihn auch darin ersichtlich, dass die Ortswehr Kunnerwitz jetzt eine eigene Jugendfeuerwehr gründen kann. Immerhin drei junge Brandschützer wechselten 2017 in die Einsatzabteilungen ihrer Ortsfeuerwehren. In denen sind jetzt 108 Kameradinnen und Kameraden einsatzbereit, und sogar die Zahl der so dringend benötigten zugelassenen Atemschutzgeräteträger stieg von 29 auf 33. „Damit sind wir auf einem guten Weg“, betonte Uwe Restetzki. Immerhin habe der Wohnungsbrand auf der Krölstraße erst vor wenigen Wochen deutlich gemacht, wie schnell die Kapazitätsgrenze verfügbarer Atemschutzgeräteträger erreicht werden kann. Denn nur solche Spezialisten dürfen sich in Brandobjekte begeben.

Technik: Neue Fahrzeuge rollen an, Bauvorhaben aber muss weiter warten

Besonders die Mitglieder der Kunnerwitzer Wehr hatten Grund zur Freude. Nachdem sie Anfang 2016 in ein neues Feuerwehrhaus einziehen konnten, besitzen sie jetzt ein nagelneues Tanklöschfahrzeug. Zur Jahreshauptversammlung wurde das seit Silvester in Dienst stehende Fahrzeug offiziell von Falk Lehmann, Vertreter des Herstellers Magirus in Ulm, übergeben. Es hat 240800 Euro gekostet, 181000 davon zahlte der Freistaat Sachsen. Für dieses Jahr ist die Beschaffung eines weiteren solchen Tanklöschfahrzeugs geplant. Es soll einen W50 aus dem Jahr 1988 ablösen.

Dagegen muss ein Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Ludwigsdorf noch länger ausharren. 1995 für die Berufsfeuerwehr gekauft, wurde es 2010 an die Ludwigsdorfer übergeben. Nach 23 Dienstjahren, also lange über der Nutzungs- und Verschleißgrenze, gab es jetzt durch die Firma Kunze und Sohn in Frankenberg für 40000 Euro eine Aufarbeitung, um mindestens weitere fünf Jahre in Ludwigsdorf seinen Dienst zu verrichten. Für die Berufsfeuerwehr ist noch dieses Jahr eine neue Drehleiter im Wert von rund 700000 Euro vorgesehen, 60000 Euro sollen in eine verbesserte Schlauchwäsche fließen. „Das sind durchaus alles sehr beachtliche Investitionen“, gab Bürgermeister Michael Wieler zu verstehen, dennoch aber sei die Verwaltung längst nicht zufrieden. Vor allem laufen zwar weitere Planungen für den Neubau an der Cottbuser Straße, doch eine Finanzierung ist noch nicht in Sicht. Da ist sogar noch offen, ob der Neubau den freiwilligen Wehren Stadtmitte, Klingewalde und Königshufen dienen soll oder auch statt einer Sanierung der Wache Krölstraße die Berufsfeuerwehr mit aufnehmen soll. So oder so: „Wir reden von rund zehn Millionen Euro, das ist allein als Stadt nicht zu schultern. Nicht überall, wo ein Wille ist, sehen wir auch einen Weg“, sagte Michael Wieler sehr deutlich in Richtung der zur Jahreshauptversammlung anwesenden Abgeordneten des sächsischen Landtages. Kritiker bat er um Geduld. So hatte zum Beispiel Thomas Blumrich von der Ortswehr Klingewalde aufgezeigt, wie dringend der Neubau erwartet wird: „Wir haben Schwamm und Schimmel im Haus, es gibt nur eine Dusche im Gang zwischen den Frauen- und Männerumkleiden.“