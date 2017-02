Alarm durch Deo und Haarspray 820 Brände löschte die Dresdner Feuerwehr 2016. Fast ebenso oft rückte sie wegen Fehlmeldungen durch Brandmeldeanlagen aus.

In Rossendorf brannte im April 2016 der Gasthof Schänkhübel. © Rocci Klein

Den 11. April 2016 wird Jürgen Lohmann nie vergessen. An diesem Tag brannte sein gerade erst wiedereröffnetes Gasthaus in Rossendorf. Mehr als 70 Feuerwehrleute hatten zehn Stunden lang zu tun, um die Flammen zu löschen. Der Schänkhübel war nicht zu retten.

In die Jahresstatistik der Dresdner Feuerwehr ging dieser Einsatz als Großbrand ein. Es ist einer von fünf Bränden, die 2016 dieser Kategorie zugeordnet wurden. Auch das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Langebrück Anfang Mai und der Brand in einem Abschleppdienst an der Erfurter Straße Ende Mai gehörten zu den Großbränden. Alles in allem musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr 820 Brände löschen. Das sind vier mehr als 2015, aber nicht mal halb so viele wie kurz nach der Wende. Damals registrierten die Brandschützer pro Jahr mehr als 2 000 Brände, sagt Feuerwehrchef Andreas Rümpel. Zur positiven Bilanz tragen auch automatische Brandmeldeanlagen bei. 1 140 sind es mittlerweile in ganz Dresden. Der Nachteil dieser Anlagen: Sie funktionieren nicht immer einwandfrei. Deshalb rückte die Feuerwehr im vergangenen Jahr 752-mal aus, ohne dass es tatsächlich brannte. Blinden Alarm lösten auch die technisch einwandfreien Anlagen eines Hotels in der Innenstadt und einer Seniorenresidenz in Gorbitz aus. In dem Hotel hatte ein Gast in seinem Zimmer geraucht. Danach versuchte er, den Nikotingeruch zu kaschieren. Der Mann versprühte jede Menge Deo. Ein Brandmelder registrierte dicke Luft und schlug Alarm, die Feuerwehr rückte an. „Das war wohl die teuerste Zigarette, die dieser Gast je geraucht hat“, meint Andreas Rümpel. 450 Euro musste der Mann für den Einsatz des Löschzugs bezahlen. In der Seniorenresidenz in Gorbitz passierte ein ähnliches Malheur. Eine Bewohnerin meinte es zu gut, als sie ihre Frisur mit viel Haarspray fixierte.

27 603 Einsätze stehen in der Feuerwehrbilanz für 2016. Das sind fast 1 160 weniger als im Jahr zuvor. Zu den Aufgaben der Berufsfeuerwehr gehören auch Rettungsdiensteinsätze. Sie machen den mit Abstand größten Teil der Arbeit aus. Mehr als 21 000 Mal mussten die Helfer 2016 ausrücken. Dabei haben sie es immer wieder auch mit Personen zu tun, die sie angreifen oder die sich nicht helfen lassen wollten. 39 Angriffe gegen Retter registrierten die Verantwortlichen im vergangenen Jahr. Alkohol, Drogen oder psychische Krankheiten sind bei solchen Fällen zumeist die Ursache, sagte Rümpel. Dann brauchen die Sanitäter die Unterstützung der Polizei.

Das war auch am Mittwochabend der Fall. Ein Betrunkener war gegen 20.30 Uhr auf der Görlitzer Straße gestürzt. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung. Von den Sanitätern wollte er sich nicht helfen lassen. Erst mit Unterstützung der Polizei gelang es, ihn ins Krankenhaus zu bringen.

