Alarm bei Sachsenküchen

Fehlalarm bei Sachsenküchen Obercarsdorf. Am Dienstagmittag ging in Dippoldiswalde die Sirene. Ein Brandmelder bei Sachsenküchen in Obercarsdorf hatte angeschlagen. Allerdings hatte sich das vor Ort als Fehlalarm herausgestellt. Der Brandmelder war im Kompressorenraum installiert. Die Feuerwehr hat ihn zurückgesetzt und ist wieder eingerückt. „Wir haben jetzt die Firma beauftragt, den Brandmelder zu überprüfen“, sagte Günter Rosenkranz, Produktionsleiter bei Sachsenküchen.

Einbruch in Firma Pirna. In der Nacht zum Montag waren Diebe in der Kreisstadt auf Beutezug. die bislang unbekannten Täter brachen in ein Firmengebäude an der Geibeltstraße ein. Dafür hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und stahlen rund 150 Euro aus einer Geldkassette. Der außerdem entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.