Alarm bei der Abfallfirma Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis Görlitz sind auf das Gelände der Becker Umweltdienste in Reichenbach ausgerückt – zu Übungszwecken.

Bei der Gefahrgutausbildung des Landkreises Görlitz am 23. April bei Becker Umweltdienste in Reichenbach haben die Einsatzkräfte unter anderem eine gefährliche Flüssigkeit aus einem Behälter abpumpen müssen, weil dieser ein Leck besaß. © Jens Trenkler

Kameraden in speziellen Schutzanzügen sind am Sonnabendvormittag auf dem Betriebsgelände der Firma Becker Umweltdienste in Reichenbach zu sehen. Gegen 7.30 Uhr ging der Alarm los. Die Erstmeldung lautete „Brand im Garagenkomplex.“

Die Wehren aus Reichenbach, Sohland, Mengelsdorf, Meuselwitz und Zoblitz sowie ein Fahrzeug aus Zakupy eilten vor Ort zur Brandbekämpfung und Menschenrettung – zu Übungszwecken. Die Partner aus Tschechien waren im Rahmen des Intererreg-Projektes „ Unsere Freiwillige Feuerwehr-Verantwortung für die Zukunft in der gemeinsamen Heimat Europa“ involviert.

Gegen 8 Uhr folgte die Alarmierung der Gefahrguteinheiten des Landkreises, die aus dem Bereitstellungsraum beim Reichenbacher Bahnhof zur Firma kamen. Die Einheiten aus Weißwasser, Klitten, Niesky, Görlitz, Beiersdorf, Neusalza-Spremberg, Olbersdorf und Zittau-Hirschfelde arbeiteten nach Auskunft von Kreissprecherin Gerlind Walter das Szenario professionell ab. Die Führungsgruppe aus Beiersdorf und der Fachberater ABC unterstützten den Reichenbacher Einsatzleiter

Die Versorgung und die medizinische Sicherstellung übernahmen die Kameraden des zweiten Einsatzzuges vom DRK Görlitz, die Fachaufsicht das Amt für Brand-Katastrophenschutz und Rettungswesen, das sich laut Gerlind Walter bei der Firma für die freundliche und professionelle Unterstützung der Übung bedankt. Um die 120 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort.

Bei Becker Umweltdienste werden Siedlungsmüll aus Haushalten und Sonderabfälle aus Industrie und Gewerbe zwischengelagert und weiter transportiert. Bereits am 23. April lief dort eine Gefahrgutausbildung des Landkreises. (SZ)

