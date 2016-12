Aladin und der Wasserneck Mit einem Märchen danken die jungen Schwimmer ihren Eltern für die Unterstützung. Diesmal gibt es ein besonderes Ende.

Beim Weihnachtsmärchen der Roßweiner Schwimmer gingen die Akteure auch schon mal mit Sachen baden. © André Braun

Junge Leute ziehen sich in der Umkleidekabine des Stadtbads Roßweins bunte Kostüme über, während Schwimmtrainerin Liane Patzelt nochmals letzte Instruktionen gibt. Die Aufregung ist spürbar. Da wird die ein oder andere Haarsträhne noch zurechtgerückt, manches Kostümteil sitzt noch nicht ganz – jetzt muss es schnell gehen. Gleich beginnt die mittlerweile 16. Märchenrunde. Draußen warten schon die gut hundert Zuschauer, Eltern und Verwandte. Von der Aufregung hinter den Kulissen ist dann auf den Fliesen, die die Welt bedeuten, nicht mehr so viel zu spüren. Diesmal liest Märchenumdichterin Liane Patzelt „Aladin – die Wunderlaterne“, während 29 Akteure aus dem Schwimmverein ihre Worte szenisch darstellen. Der Flaschengeist ist bei Liane Patzelts Aladin ein knuffiger Wasserneck, der Pfau Ahmed ist der Vertraute der Prinzessin, die mit Königin und König auf Burg Mildenstein residiert.

Diese traditionelle Veranstaltung entstand aus dem Kerzenschwimmen der Junioren des Schwimmvereins. Später ist das Synchronschwimmen der Großen hinzugekommen. Aber das sei ihr dann zu langweilig gewesen, sagt Liane Patzelt. Deshalb kam ihr die Idee, das Programm mit einem Märchen zu umrahmen. „Das Ganze ist als Dankeschön an die Eltern gedacht, die uns so wahnsinnig unterstützen.“, sagt Liane Patzelt.

Seit September wurde jeden Sonntag für das Märchen geprobt – die Synchronschwimmeinlagen und das Kerzenschwimmen der Mädchen und Jungen wurde zusätzlich ab und zu nach dem Schwimmunterricht getestet. Der Aufwand lohnt sich. Schon beim ersten mit Musik untermalten Kerzenschwimmen der Kleinen steigt die Tränenflüssigkeit in den Augen mancher Eltern in der Halle merklich an – doch das feuchtfröhliche Wasserspiel zwischendrin rettet sie immer wieder ans trockene Ufer. Eine Besonderheit sind auch die lustigen Werbespots als Dank an ehemalige Roßweiner Schwimmer, die sich größter Beliebtheit erfreuen.

Als Höhepunkt bauen die Synchronschwimmer eine kleine Pyramide wie beim Turnen auf und lassen sich dann ins Wasser fallen. Und Aladin? Der findet natürlich zu seiner Prinzessin und sie küssen sich vor applaudierendem Publikum.

zur Startseite