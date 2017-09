Aktivisten paddeln fürs Grundwasser Um über Umweltprobleme aufzuklären, sind junge Leute jetzt zu einer Kanu-Tour gestartet.

Mit einer Kanu-Tour auf der Neiße wollen die jungen Umweltschützer der polnisch-tschechisch-deutschen Initiative „Wache des blauen Goldes“ auf die Folgen von Tagebau und Klimawandel aufmerksam machen. © Bernd Gärtner

Auf den ersten Blick sieht es einfach nur aus wie eine Wochenend-Kanu-Tour, als am Sonnabendvormittag eine bunte Truppe junger Leute am Kristýnasee ihre Boote in die Neiße setzt. Doch schon die Kamerateams, von denen einige der Paddler interviewt werden, weisen darauf hin, dass es sich nicht um eine normale Flussfahrt handeln kann. So ist es auch. Die jungen Umweltschützer aus Polen, Tschechien und Deutschland fahren nicht aus Jux und Tollerei – sie haben eine Mission.

Mit ihrer trinationalen Initiative „Wache des blauen Goldes“ kämpfen sie für sauberes und ausreichendes Grundwasser in der Grenzregion entlang der Neiße. Wissenschaftliche Prognosen würden für die nahe Zukunft vielerlei Veränderungen in deren Einzugsgebiet vorhersagen. So ist es unter anderem wahrscheinlich, dass der Grundwasserstand absinkt und sich obendrein dessen chemische und physische Eigenschaften ändern, Gewässer könnten zukünftig häufiger austrocknen oder öfter von Blaualgen befallen werden.

Dabei stützen sie sich auf Studien wie „neymo“ vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Diese Studie wertet über 40 Jahre von 1971 an erhobene Daten aus, die eine Zunahme der Temperaturen aufzeigen, und kommt zu dem Schluss, dass im gesamten Einzugsgebiet der Neiße der Gesamtwasserhaushalt bis zum Jahr 2100 weiter abnehmen wird. Insbesondere sei gerade auch das Grundwasser betroffen. Das habe Folgen für die Wassernutzer, die sich an geringere Wasserverfügbarkeit anpassen müssten. Aber die Studie sagt auch, dass es noch nicht zu spät ist, und schlägt einen Maßnahmenkatalog für die deutsch-polnische Grenzgewässerkommission und die entsprechenden Wassernutzer vor.

Die Initiative ist jedoch überzeugt, dass man solche Dinge nicht nur staatlichen Stellen überlassen sollte, sondern dass Umweltschutz jeden Einzelnen etwas angeht. Mit ihrer Kanu-Tour von Hrádek nad Nisou nach Bogatynia, zu der sie am Sonnabend gestartet sind, wollen sie auf das Thema aufmerksam machen. Ein erster Schritt sei, die Probleme ins Bewusstsein zu rufen. Einer der Organisatoren der Initiative ist Jakub Gogolewski. Er ist Projekt-Koordinator bei der Organisation „Entwicklung Ja – Tagebaue Nein“. Die Zivilinitiative vereint seit 2011 verschiedene polnische Vereine, Städte und Organisationen mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen und zu bewahren. Besonders unterstützen sie alle Bürger oder Organisationen, die den Bau neuer Braunkohlenbergwerke in Polen stoppen wollen und die negativen Auswirkungen der bereits bestehenden bekämpfen.

Im Dreiländereck ist das der Tagebau im polnischen Turów. Hier haben sie in der Liberecer Greenpeace-Gruppe einen lokalen Partner gefunden. Jakub Gogolewski wünscht sich in dieser Sache mehr Engagement von deutscher Seite. Gerade einmal zwei Greenpeacemitglieder aus Deutschland haben sich ihnen angeschlossen. Er findet jedoch, es sollten sich mehr Menschen dafür einsetzen. In Tschechien seien bereits erste Brunnen trockengefallen und zusammen mit dem gegenwärtig stattfindenden Klimawandel könne das zu noch schlimmeren Zuständen führen. Während ihrer Fahrt wollen sie deswegen bei den abendlichen Stopps mit Anwohnern und allen Interessierten ins Gespräch kommen. Besonders widmen sie sich dabei der Frage, was jeder Einzelne konkret tun kann, um Szenarien wie oben geschilderte zu verhindern oder abzumildern. Dazu sind Treffen geplant, bei denen sie Filme schauen, Vorträge anhören und anschließend gemeinsam darüber diskutieren.

Dass das zunehmend versiegende Wasser zumindest für die an der Neiße lebenden Tschechen ein sehr ernstes Thema ist, betont der Bürgermeister von Hrádek nad Nisou, Josef Horinka, in seiner kleinen Rede zur Eröffnung der Tour „Wache des blauen Goldes“. Er sei dankbar, dass sich hier junge Menschen für die Umwelt und die Neiße engagieren. Das gefalle ihm sehr.

Einsätze wie dieser seien wichtig und werden in Zukunft wahrscheinlich noch notwendiger. Wenn der nahe gelegene Tagebau weiter vergrößert wird, habe seine Stadt und mit ihr die gesamte tschechische Grenzregion in absehbarer Zeit weder ausreichendes noch sauberes Grundwasser mehr, befürchtet er. Schon heute sei in Tschechien zu beobachten, dass das Trinkwasser immer weniger wird und das noch vorhandene sei zunehmend verschmutzt. Gehe es weiter wie bisher, könne es passieren, dass die Leute eines Tages mit Trinkwasser aus Containern versorgt werden müssen.

Dagegen müsse etwas unternommen werden, denn soweit dürfe es nicht kommen. Josef Horinka wünscht sich, dass die Bewohner im Dreiländereck grenzüberschreitend noch enger zusammenrücken, um diese Probleme zu lösen.

zur Startseite