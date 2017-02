Aktivisten demonstrieren in Rohne gegen Pläne für neue Tagebaue Die Gegner stört, dass Schleifer Dörfer und Ortsteile durch die Kohle gefährdet sind. Auch mit dem Klimaschutzplan sei der Abbau nicht zu vereinbaren.

Der Tagebau Nochten © andré schulze

Sächsische und brandenburgische Tagebaukritiker und -betroffene werden sich am Sonntag, 23. April, 13.45 Uhr, am Bahnhof in Schleife zu einer Demonstration treffen. Vom Bahnhof aus wollen sie gemeinsam zum Sportplatz in Rohne laufen, wo eine Kundgebung stattfindet. Gastgeber ist das Bündnis „Strukturwandel jetzt – Kein Nochten II“. „Vor der anstehenden strategischen Entscheidung der Leag appellieren wir an das Unternehmen, sich der Realität zu stellen und alle Pläne für neue Tagebaue aufzugeben“, sagt Edith Penk aus dem vom Tagebau bedrohten Ort Rohne. Die beiden Dörfer seien „zu schade zum Verheizen“ und „um als Verhandlungsmasse zwischen Kohlelobby und Bundesregierung missbraucht zu werden“, so Penk.

„Planungssicherheit für die Region gibt es nur, wenn die Leag die Dörfer verschont und wir sie nicht über Jahre vor Gericht verteidigen müssen. Lasst uns also endlich gemeinsam am Strukturwandel arbeiten“, ergänzt Adrian Rinnert, Sprecher des Bündnisses aus dem benachbarten Neustadt/Spree. Beim Bundesverfassungsgericht ist aktuell eine Klage gegen den Braunkohlenplan Nochten II anhängig. Die beantragte, aber noch nicht erteilte bergrechtliche Genehmigung würde im Fall einer Genehmigung ebenfalls erst noch gerichtlich überprüft.

Nach der Bundestagswahl wird die Einsetzung einer Kommission erwartet, die Vorschläge zum Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland erarbeiten soll. Das Bündnis „Strukturwandel jetzt“ beruft sich auf den kürzlich veröffentlichten Wochenbericht des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW). Dieser zeige auf, dass selbst aus den genehmigten Tagebauen noch Kohle ungenutzt bleiben werdde, wenn der von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzplan umgesetzt werde. „Um Planungssicherheit für alle Akteure herzustellen, sollte die Politik die Genehmigung weiterer Tagebaufelder daher verbindlich ausschließen“, fordert das DIW in seinem Papier.

In der Lausitz sind die Planungen für die Tagebaue Nochten II, Jänschwalde-Nord, Welzow-Süd II, Bagenz-Ost und Spremberg-Ost nach wie vor aktuell. Die Proteste in Rohne finden seit 2012 jährlich statt. Unter anderem äußerten sich dort Tagebaubetroffene, Sorben und Umweltverbände. (SZ)

zur Startseite