Aktive Senioren mit Sinn für Genuss Die Ortsgruppe der Volkssolidarität organisiert regelmäßig Veranstaltungen. Jetzt gingen sie auf Weltreise.

Wilfried Dörr (links), Geschäftsführer der Sekt- und Weinkellerei, bei einer Weinverkostung der Ortsgruppe der Volkssolidarität. © Dietmar Thomas

Einige Senioren von Ostrau erlebten mit dem Geschäftsführer der Wein- und Sektkellerei Dr. Wilfried Dörr eine Reise in sieben Länder der Welt. Dabei ging es um Weinsorten, die in diesen Regionen angebaut werden. Und weil es kein trockener Vortrag werden sollte, wurde auch verkostet. Besonders großen Zuspruch fand die Sorte „Rosso Nobile al Cioccolata“, ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk mit Schokoladenaroma, das in Ostrau entwickelt wurde. „Wein und Schokolade sind hier in einer einzigartigen Geschmacksnote zusammengebracht“, so der Geschäftsführer. In diesem Jahr will die Wein- und Sektkellerei eine Million Flaschen dieses Getränks abfüllen. Der Geschmack überrascht, waren sich die Senioren einig.

Und weil der Wein beziehungsweise der Perisecco nicht nur gut schmeckten, sondern es auch so viele Informationen dazu gab, erhielt der Geschäftsführer am Ende der Weinprobe Applaus und eine Schachtel Pralinen. „Es hat mir sehr gut gefallen und ich habe viel dazugelernt“, so Brigitta Jentzsch vom Vorstand.

Wein, abgefüllt im Ostrauer Unternehmen, ist den Senioren bekannt. Jedes Jahr stellt der Vorsitzende Karl-Heinz Kluge ein Weihnachtspäckchen für alle Mitglieder zusammen. Und immer ist eine Flasche Wein aus Ostrau mit dabei. Die Senioren treffen sich jedoch nicht nur, um Wein zu trinken, sondern auch zum Sport, Tanz, Kegeln und zu Ausfahrten. So wird jeden Montag in der Turnhalle an der Döbelner Straße Seniorensport angeboten. Jeden zweiten Dienstag im Monat ist eine Versammlung unter einem Motto anberaumt. So werden im März Fasching und im April die Geburtstage gefeiert. Und für Mai hat sich Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) angekündigt.

Jeden dritten Donnerstag wird im Lüttewitzer Sportkomplex gekegelt und regelmäßig in der Bauerstube getanzt. Außerdem werden in diesem Jahr acht Ausfahrten angeboten. So ging es am Mittwoch zu einem Schlachtfest. Geplant sind unter anderem eine Ausfahrt zum Frauentag, eine Osterfahrt, ein Spargelessen und eine Elbschifffahrt. „Die Reisen werden gern angenommen“, so Karl-Heinz Kluge. Insgesamt hat der Ortsverband noch 33 Mitglieder. Erfreulich, so der Vorsitzende, ist, dass im vergangenen Jahr fünf neue Mitglieder gewonnen werden konnten. (DA/je)

