Aktionstag zum Handel in Löbau In der Blumenhalle läuft am 14. November eine Veranstaltung zur Nahversorgung. Dort werden aktuelle Konzepte vorgestellt.

Die Blumenhalle(im Hintergrund) des Messegeländes Löbau ist Veranstaltungsort. © Julia Kluttig

„Nahversorgung sichern und ausbauen – Gründungen und Nachfolgen unterstützen“ – unter diesem Motto richtet sich am 14. November, ab 10 Uhr, in Löbaus Blumenhalle ein Aktionstag zur Nahversorgung sowohl an Politik und Verwaltung als auch an Gründungsinteressierte und Unternehmen auf Nachfolgersuche. Das teilt der Handelsverband Sachsen mit.

U

we Seidel von der Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung Dr. Lademann & Partner wird Anregungen für Handelskonzepte vorstellen und seine Erfahrungen teilen. Nahkauf stellt aktuelle Nahversorgungskonzepte vor, und Partner runden das branchenübergreifende Angebot an Existenzgründer und Unternehmensnachfolger ab, so unter anderem die Sächsische Aufbau- sowie Bürgschaftsbank, Arbeitsagentur oder Industrie- und Handelskammer. Sie stehen für Fragen zu Gründungen, Geschäftssicherung und -übergabe ebenso zur Verfügung wie zu Finanzierungen, Fördermitteln und Businessplangestaltung. (SZ)

