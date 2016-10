Aktionstag für mehr Miteinander Verschiedene Vereine präsentieren ihre Arbeit. Alle eint ein gemeinsames Ziel.

Das Zusammenleben in Freital fördern, das ist das Ziel eines Aktionstages am Mittwoch, 26. Oktober. Unter dem Titel „Nebeneinander wohnen, miteinander leben?“ gestaltet das Kulturbüro Sachsen zusammen mit vielen anderen Vereinen und Organisationen mehrere Aktionen in der Stadt. In der Geschwister-Scholl-Oberschule in Hainsberg ist das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) zu Gast, um über das Thema Europa zu reden. Auf dem Neumarkt stellen sich zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr Kulturzentren aus anderen Städten vor und geben Infos zu Flucht und Asyl. Auf dem Platz vor dem Busbahnhof können sich Besucher unter dem Motto „Leben in sechs Quadratmetern“ von 12 bis 16 Uhr in die Wohnsituation von Flüchtlingen einfühlen. Im Familienzentrum Regenbogen startet um 18.30 Uhr ein Begegnungsabend. Es gibt ein Buffet, Musik, einen Recherchebericht des Dresden-Balkan-Konvois und eine Demokratiemeile.

„Viele Menschen wohnen zwar in Freital, nehmen aber nicht am gesellschaftlichen Leben teil. Sie orientieren sich für Freizeitangebote nach Dresden“, heißt es von den Organisatoren. Dies führe zu Vereinzelung, Wegzug, Angst und Spannungen im Gemeinwesen. Um das Miteinander dagegen zu stärken, setzen sich die Initiativen für ein Internationales Kultur- und Begegnungszentrum in Freital ein. (SZ)

zur Startseite