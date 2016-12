Aktionstag für den B-169-Weiterbau geplant Für die neue Trasse hat sich dieses Jahr einiges getan. Aus Sicht des Wirtschaftsforums allerdings noch nicht genug.

Hier geht es rauf auf die zweispurige B 169 – aber wenig später schon wieder runter: Die Auffahrt von der Rostocker Straße in Riesa, in der Bildmitte ist die Baywa-Handlung zu erkennen, ganz hinten die Spitze der Trinitatiskirche. © Lutz Weidler

Der Bundesinnenminister war zu einem Verkehrsforum in Riesa. 3 000 Protestkarten für den Weiterbau der B 169 wurden ruckzuck verschickt. Das Projekt ist – genauso wie die Ortsumfahrung für Strehla – in der höchsten Priorität des neuen Bundesverkehrswegeplans enthalten. Eigentlich könnte Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum Riesa zufrieden sein. Ist er aber nicht. „Zufrieden bin ich erst, wenn das fehlende Stück gebaut wird“, sagt der Riesaer, der dieses Jahr sein Amt als Kreishandwerksmeister abgegeben hat – aber nach wie vor für den Lückenschluss zur A 14 kämpft.

Gefallen hat ihm, dass sich viele Betroffene mit an den Aktionen für das Projekt beteiligt haben – Bürger, Firmenchefs, aber auch die Anrainerbürgermeister von Strehla über Riesa bis Stauchitz. Viele dürften sich schon bei einem Termin Ende Januar wiedersehen: Dann hat das Wirtschaftsforum Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) nach Riesa eingeladen. „Wir wollen deutlich machen, dass nicht nur der Leuchtturm Dresden Priorität haben darf, sondern es auch auf die ländlichen Regionen ankommt“, sagt Hähnichen.

Außerdem wird es ab 2017 einen jährlichen „Verkehrstag für die Region Meißen“ geben, dessen wichtigster Punkt sich im Datum versteckt – dem 16. September. Lässt man beim 16. 9. den Punkt weg, bleibt die 169 übrig. Die Straße, bei der es am meisten klemmt. „Wir wollen an diesem Termin künftig jedes Jahr beim Baufortschritt nachhaken“, sagt Hähnichen, der mit seinen Mitstreitern schon seit mehreren Bundestagswahlperioden für die Autobahnanbindung kämpft. Jedes Mal sollen Entscheidungsträger eingeladen werden, um Rede und Antwort in der Sache zu stehen. Ohnehin ist man stolz, dass das Wirtschaftsforum mit seinen Aktivitäten über die Region hinaus Aufmerksamkeit erzielt: Auch die Bürgermeister von Ostrau und Thiendorf hätten sich über die Arbeit des Gremiums informiert.

In Thiendorf trifft die andere wichtige Achse von Riesa auf das Autobahnnetz – die B 98 als schnelle Verbindung zur A 13. Auch dort sind jetzt die meisten geplanten Ortsumfahrungen in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen worden. Ein Fakt, der von einem Bundestagsabgeordneten der Grünen als „Wahlkreisgeschenk“ des Bundesinnenministers Thomas de Maizière kritisiert worden war. Eine Sichtweise, die nicht nur in Glaubitz auf heftige Kritik stieß.

Für das Wirtschaftsforum war dieses Jahr allerdings nicht nur der geplante Ausbau des Straßennetzes Thema. Kurt Hähnichen setzt sich nach wie vor auch für den Ausbau des Riesaer Hafens ein – der von manch Anwohner kritisch gesehen wird. Auch das Ziel der Studienakademie, sich zu erweitern, sei wichtig für die Region, genauso wie der längst laufende Um- und Ausbau des Krankenhauses. Die Themen gehen den Riesaern auch 2017 nicht aus.

