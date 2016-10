Aktion Zivilcourage sucht Tauschpartner

Die Pirnaer Aktion Zivilcourage sucht noch Tauschpartner für ein ganz besonderes Projekt. Der Verein plant am 20. Oktober erneut einen Marktplatz der guten Geschäfte. Die Aktion bringt Gemeinnützige und Unternehmen zusammen, die dann von gegenseitigen Tauschgeschäften profitieren. Bei der zweistündigen Veranstaltung soll es möglichst viele neue Begegnungen zwischen Ehrenamtlern und Betrieben geben, an dessen Ende Vereinbarungen stehen, zu denen beide Seiten etwas beisteuern. Ein Beispiel vom letzten Mal: Die Firma Copyfax stellte dem Verein „Familie aktiv“ in Rathmannsdorf einen dringend benötigen Kopierer zur Verfügung. Der Verein revanchierte sich bei der Firma mit einer geführten Wanderung durch die Sächsische Schweiz. Der nächste Marktplatz der guten Geschäfte beginnt 18 Uhr im Beruflichen Schulzentrum Copitz. (SZ/mö)

Anmeldung: 03501 460882

