Aktion Weißwasser kümmert sich um nächste Dreckecke Die Stadt soll sauberer werden. Das hat sich Robert Ehmann auf die Fahnen geschrieben. Dieses Mal soll es um die Latina in der Friedrich-Fröbel-Straße gehen.

Sieht wirklich nicht gut aus: das Gelände um die Latina gegenüber der Kita Ulja. © Daniel Schäfer

Schlimm genug, dass die ehemalige Latina seit Jahren immer mehr zerfällt, findet Robert Ehmann. Als ob der Anblick für die Kinder der gegenüberliegenden Kindertagesstätte Ulja noch nicht genug wäre, wird das schlecht oder nicht gesicherte Gebäude in der Friedrich-Fröbel-Straße zunehmend als Müllablageplatz missbraucht.

Das will Ehmann nun ändern. Schon vor geraumer Zeit rief er die „Aktion Weißwasser“ ins Leben, in deren Rahmen er sich gemeinsam mit Mitstreitern um Dreckecken in und um Weißwasser kümmert. „Um den Kindern beim Spielen, wenn schon keinen guten, so doch einen etwas besseren Blick zu verschaffen, laden wir am kommenden Sonnabend ab 10 Uhr zu einer Aufräumaktion an der Latina ein“, so Ehmann. Das Areal liegt ihm am Herzen. Sein Sohn besucht die Kita, und er selbst kommt jeden Tag an der Dreckecke vorbei.

Ist das zur Ruine heruntergekommenen Gebäude heute allenfalls als Müllablage bekannt, war es vor 25 Jahren das ganze Gegenteil. Am 1. November öffnete der Latina-Markt mit verschiedenen Neuwaren, vor allem Elektrogeräten. Waschmaschinen waren im Angebot, Kühl- und Gefriergeräte, Fernseher und Lampen, aber auch Textilien. Nach dem Aus für den Handelsmarkt verkam das Gebäude zusehends. Die Stadt Weißwasser würde die Latina gern abreißen, doch befindet sich das Gebäude in Privatbesitz.

Aber nicht nur das stört Robert Ehmann. Nirgendwo in der Straße ist auch nur ein Abfallkorb zu finden, bemängelte er in der Bürgerfragestunde der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche und regte nicht nur die Behebung dieses Mangels, sondern auch Kontrollen durch die Sächsische Sicherheitswacht an. Mit Abfallkörben fände so manches Papierchen auf dem Weg vom Beruflichen Schulzentrum zum Bahnhof den Weg dorthin, wo es hingehört statt an den Straßenrand, meint Ehmann. Er hofft nun auf zahlreiche Mitstreiter. Finden sich ausreichend Freiwillige ein, ließe sich sogar ein weiteres Objekt ganz in der Nähe aufräumen.

Seine früheren Aufrufe haben gut funktioniert. Bei einer Aktion am Blauteich Ende Juli kamen 13 fleißige Helfer und füllten 15 blaue Säcke und zwei Mülltonnen. Ähnlich erfolgreich war eine Saubermachaktion am Boulevard Anfang September.

Aufräumaktion in der Friedrich-Fröbel-Straße, Weißwasser; 10. Dezember, ab 10 Uhr.

zur Startseite