Aktion in leeren Läden Der Kunstverein Meißen und die Kunsthochschule Dresden wollen die Innenstadt beleben – zumindest bis Mitte August.

Susanne Hopmann, Meisterschülerin an der Dresdner Kunsthochschule, verwandelt den ehemaligen Erzgebirgsladen auf der Burgstraße 5 in eine große Installation. Insgesamt zehn Läden werden jetzt gestaltet. Genaueres ist im Kunstverein zu erfahren, wo Interviews mit den Teilnehmern abgehört werden können. © Claudia Hübschmann

Der Laden in der Burgstraße 5 ist leer und ist es doch nicht. Denn unter dem großen Oberlicht ist ein großes Seidentuch gespannt. Bedruckt ist es mit Himmel und Wolken. Die Wolken kommen aus zwei Kühltürmen. Eine zierliche Frau macht sich an dem Ganzen zu schaffen. Es ist Susanne Hopmann aus Leipzig. Sie ist Meisterschülerin in einer Bildhauerklasse an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.

Und gemeinsam mit anderen Studenten ist sie dabei, einen der leer stehenden Läden in der Altstadt nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Das Geschäft in der Burgstraße 5 ist 205 Quadratmeter groß und steht seit 1. April vergangenen Jahres leer. Bernhard Wolf, der bis dahin hier seinen Erzgebirgsladen betrieben hatte, musste aufgeben, weil der die Kaltmiete von fast 2 500 Euro nicht mehr aufbringen konnte. Zu diesem Mietpreis fanden sich keine Nachmieter – bis heute nicht. Allerdings erklärten sich die Vermieter bereit, den Laden für eine zeitlich begrenzte Kunstaktion zu öffnen.

Die heißt „Außer Haus – künstlerische Inventuren im Raum der Stadt“. Für das Projekt verantwortlich im Auftrag des Meißener Kunstvereins ist Matthias Lehmann. „Als wir im Dezember die leeren Läden in der Altstadt aufgelistet haben, um zu sehen, wo wir überhaupt nachfragen könnten, sind es etwa 50 gewesen. Jetzt dürften es 60 sein.“

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Zum einen gibt es in der Altstadt schlicht ein großes Angebot an Läden, befindet sich doch in den meisten der alten Bürgerhäuser eine Ladenfläche. Diese sind in der Regel aber so klein, dass sie für größere Ketten nicht interessant sind. Die Kaufkraft in der Stadt reicht nicht, um genügend Umsatz zu generieren, das Aufkommen an Touristen schwankt und ist saisonal bedingt. Hinzu kommt, dass große Verkaufsflächen in unmittelbarer Nähe zur Altstadt geschaffen worden sind. So gibt es an der Poststraße einen Lidl, am Neumarkt die Neumarktarkaden und derzeit wird am Neumarkt, Ecke Nikolaisteg ein weiterer Aldi gebaut. Verschwiegen sei allerdings nicht, dass 2016 nach Angaben der Stadtverwaltung 19 Geschäfte oder Gaststätten in der Altstadt neu eröffnet worden sind.

Die Burgstraße 14 und 29 zählen nicht dazu, denn auch dort richten Künstler derzeit ihre Arbeiten her, denn am Sonnabend soll „Außer Haus“ eröffnet werden.

„Es bedarf neuer, unkonventioneller Nutzungsformen für den sich vermehrenden Leerstand, damit Innenstädte nicht sozial, ökonomisch und kulturell veröden. Ideen und Visionen sind gefragt, die entstehende Lücken schließen und Alternativen aufzeigen können“, heißt es seitens des Kunstvereins. Und so wird es bis zum 19. August in insgesamt zehn derzeit leer stehenden Läden Kunstprojekte geben. Allerdings sind die meisten Läden nicht zu betreten. Vielmehr können Passanten in die Ladenräume schauen, wie in eine Art Guckkastenbühne. Eine Ausnahme ist der ehemalige Erzgebirgsladen in der Burgstraße 5, den Interessenten auch betreten werden können.

Damit werden für ein paar Wochen die ökonomischen Zwänge, die zum Leerstand der Läden geführt haben, ausgeblendet. Das ist auch den Ladenvermietern und Immobilienverwaltungen zu danken, sagt Matthias Lehmann. „Sie haben uns die Räume mietfrei zur Verfügung gestellt und die Betriebskosten so weit reduziert, dass wir das Projekt durchführen konnten. Die Kulturstiftung des Freistaates fördert es mit insgesamt 9 700 Euro.

zur Startseite