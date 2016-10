Aktion gegen Lehrermangel Mit einer kreativen Idee zeigen Schüler der Nossener Oberschule Haltung beim Thema Bildung.

Meinungsstärke gehört anscheinend zu den Tugenden der Schüler in der Nossener Oberschule. Denn als kürzlich der Landesschülerrat zu einem Aktionstag in ganz Sachsen aufrief, um auf den Lehrmangel an Sachsens Bildungseinrichtungen aufmerksam zu machen, beteiligten sich auch die Acht- bis Zehntklässler der Dr.-Eberle-Oberschule. Das Motto lautete „Bildet die Rettung – Rettet die Bildung“. Dazu hatten sich die Jugendlichen einfallen lassen, ihre Ansicht in Form eines lebendigen Stoppschildes kundzutun. Mit der vormittäglichen Aktion auf dem Schulhof sollte der Protest gegen Lehrermangel verdeutlicht werden.

Auch Lehrer beteiligten sich an dieser Handlung und unterstützen ihre Schüler. Organisiert wurden die kunstvolle Kundgebung sowie die anschließende Möglichkeit, an einer dezentralen Kundgebung in Dresden teilzunehmen, durch den Schülerrat der Oberschule. Nach wie vor suchen Schulen in Mittelsachsen und dem ganzen Bundesland händeringend Lehrer, um auf die steigenden Schülerzahlen zu reagieren.

