Aktion für sicheren Schulweg Die Ämter schaffen es seit Jahren nicht, einen geschützten Übergang in Mühlbach zu bauen. Nun gibt es eine neue Idee.

Der Weg zur Grundschule Mühlbach ist nicht ungefährlich für die Kinder. Um Lösungen wird seit Jahren gerungen. © Katja Frohberg

Die Müglitztaler sind am Ende mit ihrem Latein. Sie kommen in Sachen sicherer Schulweg in Mühlbach einfach nicht weiter. Im Rahmen eines Verkehrsversuchs war die Tempobeschränkung auf 30 km/h entfernt worden. Ein Fußgängerüberweg wird seit Jahren von den Behörden abgelehnt. Nun sollten Ende März die Ergebnisse des Versuchs vorliegen. Doch das Wirtschaftsministerium als Auftraggeber hatte noch keine Zeit. „Die Auswertung und interne Abstimmung läuft aktuell, musste aufgrund anderer Themen allerdings auch geschoben werden“, heißt es.

Die Müglitztaler Gemeinderäte hören heraus, dass sie nicht wichtig sind. Ihnen platzt langsam der Geduldsfaden. „Wie lange strampeln wir schon, das war schon zu Bürgermeister Glöckners Zeiten ein heißes Thema und ist es bis heute noch“, sagt Wolfgang Simmert (Feuerwehr) und befürchtet, es könnte irgendwann irgendwo versickern. Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen) regt deshalb eine Aktion an. Man solle doch lebensgroße Strohpuppen ankleiden und immer an andere Stellen an den Straßenrand stellen. Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) kommt auch nicht weiter, sagt er. Er schicke lediglich das Blitzer-Auto, immer wenn es in Weesenstein steht, nach Mühlbach. Auf Dauer hilft das den Kindern aber nicht. (SZ/sab)

