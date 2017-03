Aktien für Dresdens Chipfabrik X-Fab

Im Inneren des Erfurter Mikrochipkonzerns X-Fab. © dpa

Ein Thüringer Unternehmen wagt sich an die Börse, mit Auswirkungen auf Dresden: Der Erfurter Mikrochipkonzern X-Fab will erstmals Aktien in den Handel geben. Die erhofften Einnahmen von 250 Millionen Euro sollen in Investitionen zur Erweiterung fließen. Zu X-Fab gehört die drittgrößte Chipfabrik in Dresden, nach denen von Globalfoundries und Infineon. X-Fab beschäftigt in Dresden rund 450 seiner weltweit 3 800 Mitarbeiter.

Die Dresdner Fabrik gehörte bis 2007 dem Unternehmen ZMD Zentrum Mikroelektronik Dresden. Dessen heutiger Besitzer IDT aus den USA lässt weiterhin Chips bei X-Fab herstellen. Ein wichtiger Kunde ist die Auto-Industrie: Spezialität von X-Fab sind Mikrochips, die analoge und digitale Signale verarbeiten – zum Beispiel Reifendruck oder Temperatur.

Die Aktien des Erfurter Konzerns sollen in Paris in den Börsenhandel gehen, kündigte X-Fab-Chef Rudi De Winter an. Der Hauptaktionär Xtrion werde aber seine derzeit 61,4 Prozent der Anteile behalten. Verkauft werden neue Aktien sowie Papiere aus dem Besitz von Minderheitsaktionären. De Winter rechnet mit Käufern in Frankreich, vor allem „institutionellen Investoren“. X-Fab hatte voriges Jahr eine Fabrik in Frankreich gekauft und betreibt seitdem sechs Werke. Der Umsatz stieg voriges Jahr um 55 Prozent auf umgerechnet rund 480 Millionen Euro. (SZ/mz)

