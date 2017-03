Akademieweg wird weitergebaut Die Mauer an der prominenten Fläche in Tharandts Mitte soll endlich fertig werden. Wie, darüber wurde debattiert.

Die Stützmauer am Akademieweg in Tharandt soll noch dieses Jahr weitergebaut werden. Die Mitglieder des Tharandter Stadtrates haben dazu auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend außerplanmäßig einen Beschluss gefasst, der die Planungen zum zweiten Bauabschnitt zügig voranbringen soll. Zur Auswahl standen dem Gremium vier Bauvarianten.

Eine Variante sieht vor, die Verblendung der Mauer aus Sandstein weiterzuführen, so wie es schon im ersten Bauabschnitt durchgeführt wurde. In einer zweiten Variante soll eine Betonwand lediglich mit einer Sandsteinoptik verputzt werden. Die dritte Variante schlägt vor, die Ansichtsfläche in schlichter Betonoptik zu halten und die vierte Variante bietet die Möglichkeit, auf der Spritzbetonoberfläche Klettergriffe zu befestigen und die neue Wand künftig für Freizeitsportler zur Verfügung zu stellen. Abgesehen von der Optik schied die letzte Variante aber vor allem aus Versicherungsgründen aus. Die Kletterwand würde „erhebliche Haftungsrisiken und Unterhaltungsaufwendungen“ nach sich ziehen, heißt es seitens der Rathausspitze. Zwischen der dritten, günstigsten Variante und der vierten, teuersten Bauvariante liegt eine Kostenspanne von rund 40 000 Euro. Dennoch sprach sich die Mehrheit der Stadtvertreter für die erste Variante aus, also die Sandsteinverblendung so fortzuführen, wie es schon in einem ersten Bauabschnitt umgesetzt wurde. Folglich rechnet die Stadt für den zweiten Bauabschnitt an der Stützwand zum Akademieweg nun mit Kosten von rund 346 000 Euro. Die schnelle Entscheidung über die weitere Planung an der prominenten Stelle in Tharandts Stadtmitte stieß aber nicht bei allen auf Wohlwollen.

Planung muss voran gehen

Jens Heinze (Grün der Zeit) gab zu bedenken, dass vor der Entscheidung, die Mitglieder des Tharandter Ortschaftsrates zu hören seien. Ortsvorsteherin Milana Müller war anlässlich dessen auch vor Ort, um den Stadtrat von der Notwendigkeit der Mitbestimmung des Ortschaftsrates zu überzeugen – vergebens. Die Möglichkeit dazu habe aber laut Stadtspitze zuvor bestanden. Nun müsse die Planung voran gehen, da das Förderprogramm auslaufe und folglich keine finanzielle Unterstützung mehr für die Baumaßnahme zur Verfügung stünde. „Es ist schon lange ein Schandfleck. Es sollte jetzt endlich losgehen“, sagt Robert Neumann (Freie Wählergemeinschaft). Das sah die Mehrheit auch so. Lediglich Jens Heinze (Grün der Zeit) stimmte gegen die Vorzugsvariante. Manfred Oswald (SPD) und Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) enthielten sich aufgrund der Diskussion im Stadtrat ihrer Stimme.

