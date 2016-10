Akademie startet Vorlesungsreihe Insgesamt sechs Vorlesungen haben Stadtverwaltung und Studienakademie organisiert. Zum Auftakt geht es ums Bier.

Gleich am Anfang geht es ums Bier. © dpa

Mit der These, dass Bier sehr viel mehr ist, als nur ein Männergetränk am Stammtisch, startet die Reihe „Bautzener Akademie“ am 7. November in das mittlerweile zwölfte Semester. Bis April 2017 kommen in der von Stadtverwaltung und Staatlicher Studienakademie organisierten Reihe wieder Experten der unterschiedlichsten Wissenschaftsgebiete zu Wort. Den Auftakt gestaltet Diana Klaus-Metzner mit ihrer Vorlesung zum Thema: „Getränkephysiologie des Bieres“. Die Diplom-Biersommelière stammt aus dem bayerischen Oberfranken. Die Region bildet als „Bierfranken“ den Gegenpart zum eher Wein produzierenden Unter- und Mittelfranken.

Ihre ersten Schritte legte Diana Klaus-Metzner daher auch im Wirtshaus ihrer Großmutter zurück, wo der Gerstensaft in großen Mengen floss. Hier reifte bei ihr auch die Erkenntnis, dass das Bier nicht mehr nur ein berauschendes Mittel sein sollte. Nach weiteren Beobachtungen und Selbstversuchen in den oberfränkischen und Oberpfälzer Bierwelten der 1990-er Jahre ließ sich Diana Klaus-Metzner in München und Salzburg zur Biersommelière ausbilden und setzt mit ihrem Mann in einer eigenen kleinen Kreativ-Brauerei die Theorie mit sprichwörtlicher Handarbeit in die Praxis um. Heute versteht sie sich als „Botschafterin des Bieres“ und möchte auch in Bautzen die Erkenntnis verbreiten, dass Bier durchaus neben dem durststillenden auch einen gesellschaftspolitischen Charakter besitzt.

Weitere Vorlesungen zurück 1 von 5 weiter 5. Dezember: Wie kriminell ist Sachsen? Empfehlungen zum Einbruchschutz. Referenten: Kriminalhauptkommissar Rolf Kasper und Kriminalhauptkommissar Burkhard Röwer, Polizeidirektion Görlitz 9. Januar 2017: Warum gibt es kein Vertrauen mehr in die Medien?Referentin: Ine Dippmann, Sachsen-Korrespondentin für MDR Info 6. Februar 2017: Freihandelsabkommen – politische und ökonomische Rahmenbedingungen und Rechte der Verbraucher. Referentin: Cornelia Berns, Referatsleiterin Internationale Handelsangelegenheiten, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 6. März 2017:Prävention für den Körper - effektive Lebens- und Ernährungsmethoden Referent: Dr. Uwe Haspel, Praktischer Arzt der Allgemeinmedizin 3. April 2017: Qualitätsregion Oberlausitz – Zahlt sich Qualitätsstreben aus? Referent: Olaf Franke, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Die Veranstaltung findet – wie auch alle weiteren – im Hörsaal (Raum 230) der Studienakademie, Löbauer Straße 1, statt und beginnt 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und noch ein Tipp: Besucher können sich die Teilnahme auf einer Klappkarte bestätigen lassen. Die Karten gibt’s vor Beginn der Vorlesung. Für den Besuch von vier Vorlesungen wird ein Zertifikat ausgestellt. (szo)

