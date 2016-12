Air Berlin vermietet Mittelstreckenjets Fast 40 Maschinen samt Personal sollen ab kommendem Jahr für die Lufthansa abheben.

Berlin/Frankfurt. Die um ihr Überleben kämpfende Fluggesellschaft Air Berlin ist sich mit der Lufthansa über die geplante Vermietung eines Teils ihrer Flugzeugflotte einig. Beide Seiten hätten den seit September angepeilten Vertrag abgeschlossen, teilten die Unternehmen am Freitag mit.

Demnach sollen 38 Airbus-Mittelstreckenjets von Air Berlin samt Piloten und Flugbegleitern ab 2017 für die Lufthansa-Töchter Eurowings und Austrian Airlines abheben. Die Anlaufphase beginnt voraussichtlich im Februar. Der Vertrag läuft über sechs Jahre, die Kartellbehörden müssen dem Deal aber noch zustimmen. Im Januar startet die Lufthansa zudem eine Zusammenarbeit mit Air Berlins Großaktionärin Etihad. Die Fluggesellschaft will eigene Flüge zwischen Abu Dhabi und Frankfurt oder München dann auch unter einer Flugnummer der Lufthansa anbieten. Umgekehrt bekommen Lufthansa-Flüge zwischen Frankfurt und Rio de Janeiro (Brasilien) sowie Frankfurt und Bogota (Kolumbien) eine Etihad-Flugnummer. „Wir können uns vorstellen, unsere Zusammenarbeit in der Zukunft auf andere Bereiche auszuweiten“, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr. (dpa)

zur Startseite