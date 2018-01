Air Berlin-Pleite belastet Flughafen Zwar hat der Klotzscher Airport im vergangenen Jahr mehr Passagiere abgefertigt. Doch das Ergebnis hätte besser sein können.

In den Süden flog Air Berlin die Dresdner schon lange nicht mehr. Allerdings hob die insolvente Fluggesellschaft bis Juni letzten Jahres mehrmals täglich nach Düsseldorf ab, um ihre Europa- und Langstreckenflieger zu füttern. Die Lücke konnte bis heute nicht geschlossen werden.

Zwischen Juni und Oktober sind gerade einmal rund 73 000 Passagiere zwischen Dresden und der Rheinmetropole geflogen. Das sind gut 28 000 weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Spüren dürften das auch die Menschen, die in unmittelbarer Nähe des Airports wohnen. Die Zahl aller Starts und Landungen sank im vergangenen Jahr um knapp vier Prozent auf 29 216. „Was insbesondere auf den Konkurs von Air Berlin zurückzuführen ist“, teilte die Flughafengesellschaft vor wenigen Tagen mit.

Gleichzeitig sind mehr Fluggäste von und nach Frankfurt und Köln befördert worden. Der Zuwachs gleicht jedoch nicht den Verlust durch die weggefallenen Düsseldorf-Flüge aus. Die Lufthansa-Tochter Eurowings fliegt derzeit bis zu vier Mal am Tag allein auf der Route, zum Teil mit ehemaligen Air-Berlin-Flugzeugen.

Trotz der Pleite der Nummer zwei am deutschen Himmel konnte der Dresdner Flughafen im vergangenen Jahr Passagiere dazugewinnen. Rund 1,71 Millionen Passagiere sind in Klotzsche abgefertigt worden – 2,5 Prozent mehr als 2016. Die gute Entwicklung im Linienverkehr habe Rückschläge wie das Aus der Air Berlin und den Nachfragerückgang bei Reisen in die Türkei überkompensiert, sagte Markus Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG, zu der die Dresdner Fluggesellschaft gehört. Beigetragen haben auch die Streiks des Bodenpersonals in Berlin Anfang 2016. Mehrere Fluggesellschaften wichen damals nach Dresden aus.

