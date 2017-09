„Air Berlin liegt ihnen nicht am Herzen“

Wenn man weiß, dass der derzeitige Chef der Air Berlin, Thomas Winkelmann, von der Lufthansa gekommen ist, fällt es sehr schwer, nicht an ein von langer Hand geplantes Komplott zu glauben. Offensichtlich wollen auch einige Kreise in der Politik die Lufthansa von einem lästigen Konkurrenten für ihrer in allen bereichen schlechtere Condor befreien. Die neuen Maschinen der Air Berlin kommen da zur Ablösung der bis zu 23(!) Jahre alten Mühlen der Condor gerade recht. Mit den Dingern bin ich schon in den 90er Jahren geflogen. Der zunächst geplante Ausschluß des, für mich einzigen seriösen Bieters, Hans Rudolf Wöhrl, spricht Bände. Der Mann ist der einzige, der schon bewiesen hat, dass er insolvente Fluglinien wieder zum Erfolg führen kann. Air Berlin MUSS unbedingt als kostensenkender Gegenpol erhalten werden und bezüglich Service und Platzangebot war Air Berlin schon immer deutlich besser als LH und ihre Töchter derzeit. Auch wenn es jetzt zeitweise durch das BODENPERSONAL Probleme gab.