Ahrens begrüßt Bombardier-Zusage Das Unternehmen hat Berichte dementiert, wonach in Deutschland ganze Standorte geschlossen werden sollen.

Bautzens OB Alexander Ahrens begrüßt die Entscheidung von Bombardier, auf die Schließung einzelner Standort in Deutschland zu verzichten. © Uwe Soeder

Oberbürgermeister Alexander Ahrens hat die Entscheidung des Bombardier-Konzerns begrüßt, auf die Schließung einzelner Standorte der Bahnsparte in Deutschland zu verzichten. „Bombardier ist ein Aushängeschild für unsere Region und ein verlässlicher Partner in vielen Bereichen“, sagte Ahrens. Mit seiner klaren Haltung, die sächsische Bahnkompetenz erhalten zu wollen, spreche ihm Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) aus dem Herzen.

Gleichzeitig appelliere er an die Konzernführung, das Angebot von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zu ergreifen und die zugesagte Unterstützung bei der Technologieförderung anzunehmen. Bei einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag hatten Vertreter des Unternehmens erklärt, man wolle auch künftig in Deutschland Züge bauen. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass Bombardier die Schließung ganzer Standorte plane. (SZ)

