Agrargenossenschaft investiert – aber vorsichtig Die Agrarland Lüttewitz baut ein Futtermittelsilo in Leschen. Wegen des niedrigen Milchpreises erfolgen die Investitionen scheibchenweise.

Ralf Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Agrarland Lüttewitz, steht vor dem Bauplatz, auf dem bis zum Juni von der Firma Hoff und der Ostrauer Baugesellschaft ein neues Futtermittelsilo errichtet wird. © André Braun

Es geht den Milcherzeugern wieder besser – richtig gut geht es ihnen nicht. Vor eineinhalb Jahren war der Milchpreis weit unten bei 25 Cent pro Liter. Jetzt sind es reichlich 30 Cent, sagt Ralf Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Agrarland Lüttewitz. „30 Cent sind immer noch nicht das, was wir uns wünschen“, sagte Bergmann. Die Genossenschaft plant, über eine Million Euro in neuen Anlagen und einen Stall zu investieren und dafür brauchte es eigentlich einen höheren Milchpreis. „Das vergangene Jahr war nicht so berauschend. Wir versuchen das jetzt scheibchenweise umzusetzen“, sagte Bergmann.

Das erste „Scheibchen“ ist gerade in Arbeit. Die Genossenschaft lässt auf ihrem Gelände in Leschen ein neues Silo anlegen. In den zwei Kammern können rund 4 000 Tonnen Futter zusätzlich für die Rinder eingelagert werden. „Dann reichen die Silokapazitäten hier vor Ort aus“, sagte Bergmann. Die Genossenschaft erspart sich damit Aufwand und Geld. Bisher hat der Betrieb neben den Lagermöglichkeiten in Leschen einen Silo bei Ossig in Gebrauch. Wenn das Futter benötigt wird, muss es mehrmals täglich aus drei Kilometer Entfernung herangeschafft werden. Das soll sich ändern. „Bis zum zweiten Ackergrasschnitt im Juni wird das neue Silo fertig sein“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

In den nächsten Jahren ist dann auch noch der Neubau eines Stalls für etwa 260 Tiere und eines Behälters für das Lagern von Gülle geplant. Der Stall wird die „Geburtsstation“ der Anlage. In ihm sollen vor allem hochtragende Färsen und trockenstehende Milchkühle untergebracht werden, sagte Bergmann. Der Neubau wird ein Stall nach dem neusten Stand mit Abkalbboxen und viel Komfort für die Kühe. Alle anderen Ställe stammen noch aus DDR-Zeiten, sind aber umfassend modernisiert und renoviert worden, sagte Bergmann. 50 bis 100 Tiere können sich in den Laufställen frei bewegen und fressen und sich auf Komfortmatten niederlegen. „Sie bekommen in den Ställen viel Licht und Luft“, sagte Bergmann.

Derzeit sind in der Milchviehanlage der Genossenschaft in Leschen reichlich 800 Tiere untergebracht – etwa 450 Milchkühe und 400 Kälber, Färsen und trockenstehende Kühe. Bis zu 12 000 Liter Milch werden jeden Tag erzeugt und gehen ins Müller-Werk in Leppersdorf.

Mancher Landwirtschaftsbetrieb hatte in der „Milchpreiskrise“ vor eineinhalb Jahren das Handtuch geworfen. „Bei Investitionen plant man für die nächsten zehn bis 20 Jahre“, sagte Bergmann. „Mancher wollte das Risiko nicht eingehen.“ Die Agrarland Lüttewitz muss sich nicht allein auf die Milcherzeugung stützen. Sie hat 1 300 Hektar Land unter dem Pflug. Der Ackerbau ist ein zweites wichtiges Standbein. Das dritte ist die Biogasanlage, mit der die Genossenschaft auf ihrem Gelände Elektroenergie erzeugt und ins Netz einspeist.

Die Anlage ist vor zehn Jahren errichtet worden und biete weitere zehn Jahre Planungssicherheit, sagte Bergmann. 25 Mitarbeiter haben in der Genossenschaft ihr Auskommen. Er bildet auch Lehrlinge aus – Landwirte, Tierwirte und Landwirtschaftswerker, sagte Bergmann. Es finden sich immer noch genügend junge Leute, die in diese Berufe einsteigen wollen. „Wir hatten einige Bewerbungen in diesem Jahr.“

