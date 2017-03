Gut zu wissen Agility-Talent will zur Europameisterschaft Melanie Stellbogen hat mit ihrem Hund schon Silber bei der Deutschen Meisterschaft geholt. Jetzt greift sie wieder an.

Melanie Stellbogen tritt bei der EM an. © Archiv: Unger

Ein tierisches Duo aus Neustadt will zur diesjährigen Europameisterschaft im Agility antreten. Melanie Stellbogen und ihr Hund fahren dafür im März nach Mendig, um sich zu qualifizieren. Auf einem speziellen Trainingsgelände in der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz werden sich ein Wochenende lang Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet bei diesem Hundesport-Wettkampf messen. Die Besten unter ihnen dürfen am Ende zur Europameisterschaft fahren. Die Plätze sind jedoch begrenzt. Nur sechs Starter bekommen das begehrte Ticket für den internationalen Wettbewerb. Melanie Stellbogen rechnet sich angesichts der Konkurrenz im Moment keine großen Chancen aus, will aber dennoch diese einmalige Chance nutzen. Die junge Neustädterin trainiert seit fast vier Jahren mit ihrem Hund. 2015 hatten beide auf Anhieb eine Silbermedaille bei der Deutschen Meisterschaft in der Jugend-Kategorie geholt. Damals durften sie sich „Deutscher Jugend-Vizemeister 2015 im Agility“ nennen. Den Titel konnte Melanie Stellbogen im vergangenen Jahr allerdings nicht verteidigen.

Hinter dem Begriff Agility verbirgt sich eine Sportart, bei der Hunde eine Hindernisstrecke in einer vorgegebenen Zeit bewältigen müssen – und das möglichst fehlerfrei. Es müssen zum Beispiel Hürden übersprungen oder Slalom gelaufen werden.

