Agility-Duo weiter auf EM-Kurs Melanie Stellbogen und ihre Hündin Pauline sind noch nicht aus dem Rennen. Der nächste Wettkampf ist entscheidend.

Beagle-Hündin Pauline beim Training mit Frauchen Melanie Stellbogen. © Steffen Unger

Agility-Talent Melanie Stellbogen aus Neustadt hat die Hoffnung auf ein Ticket für die Europameisterschaft noch nicht begraben. Nachdem die Schülerin im März bei einer ersten Qualifikation in Rheinland-Pfalz mit ihrer Hündin Pauline im Mittelfeld landete, ist noch immer alles offen. Die Qualifikation läuft weiter. Melanie hat Ende April nun die nächste Chance, ihre Platzierung zu verbessern. Dafür wird sie nach Lübbecke in Westfalen fahren. Melanie Stellbogen startet bei den Wettbewerben nicht nur mit ihrer Beagle-Hündin Pauline, sondern auch mit Mini-Australian-Shepherd-Dame Sweety. Mit Sweety hat sie in der EM-Qualifikation noch besser abgeschnitten.

Sollte sie für diesen europaweiten Wettkampf kein Ticket bekommen, hofft die junge Neustädterin auf zwei Startplätze bei den „Junior European Open“ im Agility. Diese finden Mitte Juli in Luxemburg statt. Ob sich Melanie Stellbogen dafür qualifiziert hat, steht Mitte April fest. Dann werden die Starter bekannt gegeben. Aus Deutschland werden insgesamt 25 Sportler mit ihren Hunden dabei sein.

Bei der Sportart Agility müssen die Vierbeiner eine Hindernisstrecke in einer vorgegebenen Zeit bewältigen. Und dabei möglichst wenige Fehler machen. Die Tiere müssen beispielsweise Hürden überspringen oder Slalom laufen. Melanie Stellbogen trainiert seit vielen Jahren. Sie wurde 2015 sogar Vize-Meisterin bei der Deutschen Meisterschaft in der Jugend-Kategorie.

