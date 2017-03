Aggressive Schwäne in Zittau Spaziergänger am Pethauer Teich füttern gern das Federvieh. Vogelliebhaber Markus Matka rät davon allerdings ab.

Zwischen März und Juni brüten Schwäne am Pethauer Teich. Die Männchen sind in dieser Zeit sehr aggressiv. Dennoch füttern viele Spaziergänger die Wasservögel. © Matthias Weber

Zittau. Ganz dicht steht das Kind an dem Geländer aus Betonsteinen und Eisenstangen und wirft immer wieder kleine Brotstücken in den Teich, nach denen sofort die beiden Schwäne am Ufer schnappen. Solche Szenen – so friedlich sie auch anmuten – sieht Markus Matka derzeit nur ungern. Spaziergänger, gerade Kinder, sollten vielmehr das Federvieh meiden, rät der Vogelliebhaber, der Luftlinie nur einige Hundert Meter vom Pethauer Teich entfernt wohnt. Denn Schwäne sind in der Brutzeit sehr aggressiv. Die weiß gefiederten Wasservögel brüten von März bis Juni. In dieser Zeit sollte man sie also besser in Ruhe lassen, legt der 36-Jährige allen nahe.

Kaum hat Matka seine Warnung ausgesprochen, wird wenige Meter weiter deutlich, dass Vorsicht durchaus berechtigt ist. Eine Frau mit ihrem kleinen Hund, die die Schwäne ebenfalls füttern will, wird vom Männchen angezischt. Gleichzeitig schlägt der Schwan mit seinen Flügeln. Er will damit das Weibchen beschützen. Zum Glück bleibt es nur beim lauten Zischen und Flügelschlagen. Andernorts sind schon Menschen durch Schwäne verletzt worden. Am Pethauer Teich sei das noch nicht vorgekommen, berichtet Matka. Aber es müsse ja nicht erst was passieren, damit die Spaziergänger vorsichtiger werden, findet der Vogelfreund. Der Pethauer Teich, der am westlichen Ende des Westparks liegt, zieht zahlreiche Spaziergänger und Erholungssuchende an. Auch Markus Matka dreht jeden Tag mit seinem Hund hier seine Runden – vormittags wie nachmittags. Aber nicht nur, weil er mit seinem Vierbeiner Gassi geht, sondern ebenso der Kontrolle wegen. Der 36-Jährige ist Mitglied bei den Zittauer Sportfischern, die den Teich direkt neben dem Westpark-Stadion betreuen. Fünf Arbeitseinsätze gibt es jedes Jahr. In der Zeit dazwischen räumt Markus Matka Äste weg, hält Wege und Ufer sauber oder schaut einfach nur nach dem Rechten.

Mit dem Müll, den er aufsammelt, füllt sich jeden Tag mindestens eine kleine Einkaufstüte, berichtet der Zittauer. Zwar gibt es rund um den Pethauer Teich mehrere Abfallkörbe, doch es könnten noch einer oder zwei mehr sein, findet Matka. Vor allem im Sommer seien die vorhandenen Mülleimer sehr schnell voll. Und dann lande der restliche Abfall eben daneben, weiß der 36-Jährige, der auch regelmäßig in dem Teich angelt. Allein in diesem Monat habe er bereits achtmal seine Angel ausgeworfen, bisher aber noch nichts gefangen. Im Teich leben seinen Worten zufolge Karpfen, Hechte, Zander, Aale und Schleie. Bewirtschaftet wird der Teich vom Anglerverband Elbflorenz, der immer wieder junge Fische hineinsetzt.

Einige Meter vom östlichen Ufer entfernt, befindet sich eine Insel. Auf der bauen die Schwäne ihr Nest. Nachdem die Wasservögel am 4. März aus dem Süden zurückgekehrt sind, sei noch nicht viel von der Brutstätte zu sehen, sagt Matka. Manchmal schwamm der Schwan aber mit Stöcken im Schnabel im Teich. Das Weibchen legt bis zu acht Eier in das Nest. Das Ausbrüten übernimmt sie alleine, es dauert ungefähr 36 Tage. Während des Brutgeschehens bleibt das Männchen in unmittelbarer Nähe, um bei Störungen angreifen zu können. Auch wenn sich das Weibchen noch nicht auf das Nest zurückgezogen hat, sind die Schwäne nicht ungefährlich. Der Brutvorgang steht kurz bevor und das Männchen ist bereits im Beschützermodus, erklärt Matka. Wenn die Jungen geschlüpft sind, bleiben die Schwäne noch zwei bis drei Wochen am Pethauer Teich und wechseln dann an den Olbersdorfer See.

