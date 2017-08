Agentur sucht Händler für den Canalettomarkt Wer in der Weihnachtszeit in Pirna am Markt teilnehmen möchte, sollte sich jetzt melden. Die Anmeldefrist ist knapp.

Händler sollten jetzt schon an Weihnachten denken, z.B. an eine Teilnahme beim Pirnaer Canalettomarkt. © Daniel Förster

Draußen sind über 30 Grad, drinnen erwärmen sich langsam die Gedanken für die Zeit von Glühwein und Stollen: Die Dresdner Agentur „Plane de Saxe“, Veranstalter des Pirna Canalettomarktes, arbeitet momentan eifrig am nächsten Marktkonzept. Um das Angebot abzurunden, suchen die Marktmacher für dieses Jahr noch Händler, Gastronomen und Schausteller, die sich am vor- und nachweihnachtlichen Trubel beteiligen. Die potenziellen Bewerber, so Thoralf Gorek von der Agentur, sollten die Angebotsvielfalt sowie die Familienfreundlichkeit des Marktes stärken. Ausdrücklich willkommen seien auch Angebote aus Tschechien sowie den Regionen Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, Elbland und Oberlausitz. Bewerbungen nimmt der Veranstalter noch bis zum 15. August entgegen, die entsprechenden Unterlagen finden sich im Internet. Der diesjährige Canalettomarkt, nunmehr die fünfte Auflage, findet vom 28. November bis 23. Dezember und vom 27. bis 30. Dezember statt. (SZ/mö)

