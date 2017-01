Agentur für Arbeit trainiert Schüler

Für Schüler im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die sich bald für eine Ausbildung oder ein duales Studium bewerben und dabei noch Hilfe benötigen, führt die Bundesagentur für Arbeit in Pirna in den anstehenden Winterferien zwei kostenlose Workshops durch. Am Donnerstag, dem 16. Februar, gibt es von 8.30 bis 12 Uhr Tipps, worauf man bei einer schriftlichen Bewerbung achten sollte und wie man sich optimal auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet. André Gubsch, der Personalleiter des Pirnaer Klinikums, leitet das Seminar.

Am 21. und 22. Februar, je von 9.30 bis 15 Uhr, geht es in einem zweitägigen Seminar um die Berufs- und Studienberatung für Abiturienten und Oberschüler. Tests zur Bewerbungsmappe und zu Assessment-Centern sind Teil des Seminars. (SZ)

Beide Veranstaltungen finden im Pirnaer Berufsinformationszentrum, Seminarstraße 9, statt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich anmelden unter 03501 791510 oder unter Pirna.BIZ@arbeitsagentur.de

