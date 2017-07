Agave wächst weiter in den Himmel Im Garten von Christfried und Helga Nitsche ist ein seltenes Schauspiel zu bestaunen. Aber vermutlich ohne Happy End.

Die Agave Victoria überragt Christfried Nitsche deutlich und misst mehr als drei Meter. © andré schulze

Christfried Nitsches erster Blick am Frühstückstisch gilt nicht der Zeitung, sondern seinem Garten am Haus. Sofort, erzählt der 81-Jährige, schaut er dort nach dem Befinden der imposanten Agave. Seit Anfang Juni strebt die Pflanze gen Himmel. Alles begann mit einem gut 30 Zentimeter langen Stängel, der über Nacht gewachsen war. Mittlerweile misst der imposante Exot schon mehrere Meter. Zuletzt hat Christfried Nitsche am 24. Juli nachgemessen. Da sind es 3,10 Meter gewesen, berichtet er. Etwas weniger als die Hälfte davon sei der Blütenstand. Der misst damals 140 Zentimeter. Geblüht hat die Pflanze bisher aber noch nicht.

Gut möglich also, dass der Stängel der Agave in den kommenden Tagen weiter in den Himmel ragt. Christfried Nitsche hat sich im Internet schlau gemacht und die Pflanze bestimmt. Demnach handelt es sich bei dem Gewächs um eine Agave Victoria, deren Stängel bis zu fünf Meter in die Höhe ragen kann. Vorausgesetzt, er fällt vorher nicht um. Die Sorge hat auch die Nitsches zunächst umgetrieben. Doch die Agave beweist bisher Standfestigkeit. „Sie steht wie eine Eins“, sagt Christfried Nitsches Ehefrau Helga glücklich.

Zwar sei die Pflanze durch den Blütenstand mittlerweile ein „bissl krumm“, doch der Oberlausitzer Wind bringt sie nicht ins Wanken. Da der Stamm rund ist, beobachtet Christfried Nitsche, pfeife der Wind daran vorbei und bereite somit keine Probleme. Da die Agave in einem Topf steht, könne er sie ohnehin nicht abstützen, sagt der Senior. Gekauft haben seine Frau und er den Exoten vor 20 Jahren in der ehemaligen Gärtnerei Haude in Jänkendorf. Deren einstiger Betreiber ist bis zu seinem tragischen Unfalltod ein ausgewiesener Experte für exotische Pflanzen und insbesondere Kakteen gewesen.

Die Agave hat sich im Garten von Christfried und Helga Nitsche lange nicht wirklich hervorgetan. Bis zum besagten Morgen Anfang Juni. Nun überragt sie viele andere Pflanzen deutlich und ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen. Auch in welcher Farbe sie einmal blühen wird, kann Christfried Nitsche noch nicht sagen. Er tippt auf eine creméfarbene Färbung. Ziemlich sicher ist hingegen, dass die Agave, nachdem sie geblüht hat, eingehen wird. Darum sehen die Nitsches auch keinen Grund zur Eile. Sie wollen dem Schauspiel gerne noch eine Weile beiwohnen. „Sie kann sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen“, sagt Christfried Nitsche.

Aber selbst ohne die Agave gibt es im Garten des Paares noch allerhand gepflegte Blickfänge. Das Gärtnern aufzugeben können sich die Nitsches nicht vorstellen. Auch wenn sie altersbedingt schon manches reduziert haben.

zur Startseite