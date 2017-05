Afrika trifft Lausitz Mehr als 200 Künstler von vier Kontinenten sind in diesem Jahr beim Internationalen Folklorefestival zu erleben.

Tanz- und Folkloregruppen der Lausitzer Sorben laden für Juni Ensembles aus aller Welt ein. © Archivfoto: Wolfgang Wittchen

Premiere beim Internationalen Folklorefestival „Lužica/Lausitz“: Erstmals werden in diesem Jahr Künstler aus Afrika bei der Veranstaltung auftreten. „Es waren schon häufiger afrikanische Ensembles angemeldet, bisher hat es aber nie mit den Visa geklappt“, sagt Marko Kowar vom Vorbereitungskomitee. Die Tanzgruppe reist aus dem ägyptischen Alexandria an.

Auf Einladung der Lausitzer Sorben sind vom 22. bis 25. Juni mehr als 200 Künstler beim Musik- und Tanzfest in der Ober- und Niederlausitz zu Gast. Die Gruppen und Solisten kommen aus elf Ländern und von vier Kontinenten. Ebenfalls eine Premiere ist der Auftritt von Musikern und Tänzern aus Griechenland. Weitere Künstler werden aus den USA, Weißrussland, Polen, Rumänien, Kolumbien und Italien erwartet. Die kürzeste Anreise haben vier sorbische und wendische Folkloregruppen und das Sorbische National-Ensemble.

Eröffnet wird das Festival am 22. Juni mit einem Umzug aller Teilnehmer durch Bautzen mit einer anschließenden Gala im Hof der Ortenburg. Am Tag darauf gastieren die Folkloregruppen in Drachhausen im Süden von Brandenburg. „Auf dem Weg dorthin reisen unsere Gäste durch das Braunkohlegebiet in der Schleifer Region. Im Anschluss gibt es eine Kahnfahrt im Spreewald. Dieser Kontrast zwischen dem Wegbaggern der Landschaft und der Idylle ist für viele der Teilnehmer neu“, stellt Marko Kowar fest. Am Wochenende – dem 24. und 25. Juni – verwandelt sich dann Crostwitz in eine große Bühne. Auf sieben Bauernhöfen werden Musik und Tanz von Künstlern aus der Region und dem Ausland zu erleben sein.

Die Domowina als Veranstalter rechnet an den vier Veranstaltungstagen mit etwa 20 000 Besuchern. „Das Festival hat sich zu einer guten Adresse für Folklore-Liebhaber entwickelt“, sagt Marko Kowar. Das Publikum kommt nach seinen Erfahrungen der vergangenen Jahre aus ganz Sachsen, aber auch aus Brandenburg, Berlin und Thüringen. Auch viele der Ensembles planen die Lausitz bei ihren Europa-Tourneen von vornherein als feste Größe ein.

Das Folklorefestival findet alle zwei Jahre statt. In seiner heutigen Form wurde es erstmals 1995 organisiert. Hervorgegangen ist die Veranstaltung aus den Festivals der sorbischen Kultur in der DDR. (dpa)

Folklorefestival Lausitz vom 22 bis zum 25. Juni.

www.folklorefestival-lausitz.de

