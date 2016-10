Afghanen reisen mit japanischen Pässen ein

Bei der Passkontrolle hat eine afghanische Familie am Dresdner Flughafen japanische Reisedokumente vorgelegt. Nachdem die drei Personen (w-23, m-29, m-3) am Samstagabend mit dem Flugzeug von der griechischen Insel Kos gelandet waren, versuchten sie so offenbar einen Weg an der Einreisekontrolle vorbei zu finden.

Bei der Überprüfung der Pässe stieß die Bundespolizei jedoch schnell auf Unregelmäßigkeiten. Die Afghanen gaben schließlich an, in Deutschland Asyl beantragen zu wollen. Sie wurden daher an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Die Frau und der Mann müssen sich zudem wegen Urkundenfälschung sowie der unerlaubten Einreise strafrechtlich verantworten. (szo)

