Affentheater um Affen Das Veterinäramt wolle Tiere aus Kostengründen einschläfern, sagt Tierparkchef Heiko Drechsler. Das Amt widerspricht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Meißens Tierparkchef Heiko Drechsler hat drei Jahre lang zwei Grüne Meerkatzen und 22 Vögel im Auftrag des Landratsamtes betreut. Doch die dafür aufgelaufenen Kosten von 60000 Euro will die Behörde nicht zahlen. © Claudia Hübschmann Meißens Tierparkchef Heiko Drechsler hat drei Jahre lang zwei Grüne Meerkatzen und 22 Vögel im Auftrag des Landratsamtes betreut. Doch die dafür aufgelaufenen Kosten von 60000 Euro will die Behörde nicht zahlen.

Die Äffchen sind verschreckt und verstört.

Die beiden Äffchen sind verschreckt und verstört, rasen in ihrem Gehege umher. Doch den Tierfängern des Landratsamtes Meißen können sie nicht entkommen. In Holzkisten verpackt, werden sie abtransportiert. Meißens Tierparkchef Heiko Drechsler sieht dem Geschehen teils belustigt, teils wütend zu. Seit drei Jahren ist das Affenpärchen in seiner Obhut. Doch am Donnerstag hat das Landratsamt die Tiere abgeholt. Grund sind Streitigkeiten ums Geld. Die beiden Grünen Meerkatzen, die aus Äthiopien stammen, wurden kurz vor dem Hochwasser 2013 aus einer Riesaer Gartenanlage gerade so vor dem Ertrinken gerettet. Ein Rentner hatte die Äffchen in seinem Garten in viel zu kleinen Käfigen gehalten. Schon 2002, zum „Jahrhunderthochwasser“, kam es dort zur Katastrophe. Mehrere Affen ertranken jämmerlich im Garten des Riesaers. „Gegen den Mann hätte sofort ein Haltungsverbot ausgesprochen werden müssen“, sagt Drechsler. Stattdessen wurden ihm Auflagen erteilt, deren Einhaltung offenbar nicht kontrolliert wurde. Erst durch einen Anruf von Gartennachbarn wurde das Amt tätig, rettete 2013 die inzwischen neu angeschafften Tiere. Weil der Rentner auch danach die Auflagen nicht erfüllte, wurden ihm nicht nur die beiden Affen, sondern auch 22 Vögel – Sittiche, Zebrafinken und Lachtauben – dauerhaft entzogen. Untergebracht wurden sie bei Heiko Drechsler. Einen schriftlichen Unterbringungs- und Pflegevertrag gab es nicht, lediglich mündliche Absprachen. Auch über Preise wurde nichts konkret vereinbart. „Wir haben Herrn Drechsler immer wieder aufgefordert, Rechnungen zu stellen, aber er hat das nicht gemacht“, sagt Helena Musall, Sprecherin des Landratsamtes Meißen.

Vor acht Wochen habe Drechsler dann eine Rechnung für die vergangenen drei Jahre präsentiert über insgesamt 60 000 Euro. „Ich habe das gemacht, ehe die Kosten verjähren“, sagt Drechsler. Doch das Amt weigert sich, zu zahlen. Es steht auf dem Standpunkt, dass es Drechsler die Tiere übereignet habe und er demzufolge selbst für die Kosten aufkommen müsse. Der streitet das ab. Das Amt habe sie ihm gar nicht schenken können, rechtlich gehörten sie noch dem Riesaer Rentner. „Wenn sie mein Eigentum wären, könnte sie mir das Amt ja jetzt auch nicht wegnehmen“, sagt der 53-Jährige.

Hoffentlich in gute Hände

Amtstierarzt Jörg Klaue habe ihm gegenüber geäußert, dass die Tiere dann eben eingeschläfert würden. Dafür habe er Zeugen. Das Landratsamt widerspricht. „Es ging nie um das Einschläfern der Tiere. Stattdessen sollen sie zu einem anderen Halter gebracht werden“, so Helena Musall. Dies passierte nun am Donnerstag. Wohin die Tiere gebracht wurden, will das Landratsamt nicht sagen. Nur soviel: Es sei außerhalb des Landkreises.

Links zum Thema Kommentar: Wer die Musik bestellt, bezahlt

„Mir geht es vor allem darum, dass die Äffchen nicht getötet werden, sondern in gute Hände kommen“, sagt Drechsler. Und natürlich geht es ihm auch ums Geld. Er hat einen Anwalt eingeschaltet, will die Kosten jetzt einklagen, falls es zu keiner Einigung mit dem Landratsamt kommt. Und er scheint gute Erfolgsaussichten zu haben. Es gilt als unwahrscheinlich, dass das Amt trocken durch den Regen kommt. Schlechte Erfahrungen hat es ja schon gemacht. 2012 hatte das Amt vernachlässigte Hunde und Katzen aus einer total vermüllten Wohnung im Lommatzscher Ortsteil Mögen herausgeholt und dem Tierheim Meißen-Winkwitz zum Aufpäppeln und Pflegen gegeben. Doch als es ums Bezahlen ging, wiegelte das Amt ab. Das Tierheim solle sich an die Besitzerin halten, hieß es. Die Sache ging bis vors Oberlandesgericht. Dort einige man sich auf einen Vergleich. Das Landratsamt musste 1 600 Euro an das Tierheim zahlen. Gefordert waren 4 000 Euro. Hinzu kamen Anwalts- und Gerichtskosten von rund 2 400 Euro. Eingelenkt hatte das Landratsamt erst, als die Richterin androhte, ein Gutachten anfertigen zu lassen. Das hätte die Kosten noch einmal deutlich in die Höhe getrieben.

Heiko Drechsler sieht die Kosten von 60 000 Euro als gerechtfertigt an. Er habe nur berechnet, was auch ein Tierheim geltend machen könne. Als Privatunternehmer habe er das Doppelte ansetzen können, dies aber nicht getan. Aus dem Landratsamt kommen versöhnliche Signale. „Wir sind bereit, etwas zu zahlen“, so Helena Musall. Aber nicht 60 000 Euro.

zur Startseite