Affentanz im Girls-Camp Beim zweiten Dresdner Girls-Camp in Ottendorf-Okrilla drehte sich alles um Basketball.

© dpa

Basketball. 40 Mädchen im Alter von elf bis 17 Jahren trafen sich kürzlich zum zweiten Dresdner Girls-Camp in Ottendorf-Okrilla, um gemeinsam ihre Basketballfähigkeiten weiterzuentwickeln. Martin Ranft, der Vorstandsvorsitzende des gastgebenden BC Ottendorf-Okrilla und gemeinsam mit Elisabeth Witt für die Organisation zuständig: „Zahlreiche Trainer aus unterschiedlichen Vereinen gaben dabei wertvolle Unterstützung beim Station- und Gruppentraining sowie bei Spielen und Wurfwettbewerben. Mit einer Menge Spaß sollten die Grundfähigkeiten in vielen spielerischen Übungen erlernt und weiterentwickelt werden.“

Übernachtet wurde direkt in der Sporthalle Karpen mit Isomatten und Schlafsäcken. Es gab ein Defense-Training, mehrere Wurfeinheiten und zum Abschluss konnten die Teilnehmerinnen das erlernte Können bei einem Spiel beweisen. Ranft: „Das Girls-Camp war ein großer Erfolg und wird im kommenden Jahr definitiv wiederholt. Ein großer Dank geht auch an unseren Regionaltrainer René Naumann, der die sportliche Inhalte und die Trainingseinheiten hervorragend vorbereitet hatte. Eine Frage jedoch wird nie geklärt werden: Wieso zwei menschengroße Affen während der Nachtruhe einen Tanz aufführten und Süßigkeiten an alle verteilten.“ (bco)

zur Startseite