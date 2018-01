AfD-Vorstand mahnt Maier ab

Maier ist sicherlich nicht der Einzigste in einer solchen Position der auch nach der Wende in den neuen Bundesländern seine Unfähigkeit unter Beweis stellen wollte. Aber in Sachsen kann man was werden! Gleich ob man etwas auf dem Kasten hat oder rassistische Parolen verbreitet. Sachsen ein Land von weltfremdheit! Ctrl+x into trash bin.