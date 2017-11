AfD-Vorschlag zur Geburtenstation Ein Mediziner sei bereit, ab 2018 in der Frauenklinik zu arbeiten. Krankenhauschef Rogowski zeigt Interesse – hält an den Plänen für die Schließung aber fest.

Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz Kliniken, hält an den Schließungsplänen fest. © Uwe Soeder

Der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse (AfD) hat einen neuen Frauenarzt für das Krankenhaus in Bischofswerda gewonnen und hofft, mit ihm die Geburtenklinik retten zu können. „Ein Facharzt für Gynäkologie aus dem Bereich Hoyerswerda ist bereit, die Facharztstelle in der Geburtenklinik ab dem 1. Januar zu besetzen“, sagt er. Der Politiker hat außerdem Kontakt zu Agenturen hergestellt, die Ärzte vermitteln. Eine von ihnen hat mit den Oberlausitz-Kliniken auch schon vor einiger Zeit zusammengearbeitet.

Die Oberlausitz-Kliniken wollen die Frauenklinik in Bischofswerda im nächsten Frühjahr schließen und begründeten den Schritt in der Vergangenheit unter anderem mit Personalmangel (SZ berichtete). Die Klinikleitung will daher die vorhandenen Kräfte in der Frauenklinik in Bautzen bündeln. „Ich habe Klinikchef Rogowski meine Lösungsvorschläge unterbreitet und er hat erklärt, dass die Klinik nicht geschlossen wird, wenn sich meine Vorschläge so umsetzen lassen“, sagt Karsten Hilse.

Gespräch mit AfD-Abgeordneten bestätigt

Der SZ gegenüber hält Klinikchef Reiner E. Rogowski allerdings an den Plänen zur Schließung der Station fest. Er bestätigt die Gespräche mit dem AfD-Abgeordneten, der ihm sowohl den Kontakt zu der Agentur, als auch den Mediziner vorgeschlagen habe. Die Agentur, so Reiner Rogowski, sei ihm bereits bekannt gewesen. Der vorgeschlagene Mediziner habe indes tatsächlich schon den Kontakt zur Klinik gesucht.

Der Klinikchef hat durchaus Interesse, den Mediziner einzustellen. Das Problem sei damit aber nicht gelöst. „Wir haben einfach nicht genug Ärzte, um auf Dauer beide Standorte aufrecht zu erhalten“, erklärt Reiner Rogowski. Denn bereits jetzt fehlen in Bautzen und Bischofswerda Ärzte, aber auch Hebammen – ein zusätzlicher Mediziner reiche nicht aus, argumentiert der Geschäftsführer. Das Problem werde sich in Zukunft sogar noch verschärfen. Letztlich, so argumentiert Reiner Rogowski, gehe es stets zu allererst um das Wohl der Patienten. Das sei angesichts der personellen Lage in diesem Bereich ab Januar nicht mehr zu gewährleisten, die Schließung damit unumgänglich. (SZ/pre/sko)

