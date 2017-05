AfD verzichtet in Weißwasser Die Alternative für Deutschland (AfD) wird keinen eigenen Kandidaten für die OB-Wahl stellen. Stattdessen schießt man sich auf die Bundestagswahl ein.

Tino Chrupalla aus Gablenz ist AfD-Direktkandidat für die Wahlen am 24. September. © Picasa

Der AfD-Kreisverband Görlitz hat „nach reiflicher Überlegung und umfassender Diskussion mit Mitgliedern und möglichen Kandidaten“ beschlossen, auf einen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Weißwasser zu verzichten. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Stattdessen wolle man alle Kräfte im Bundestagswahlkampf bündeln. Tino Chrupalla aus Gablenz ist Direktkandidat für die Wahlen am 24. September. Anschließend werde sich die weitere kommunalpolitische Arbeit auf die Wahlen zum Landtag und in den Kommunalparlamenten 2019 konzentrieren, heißt es weiter.

Eine Wahlempfehlung wird die Partei nach gegenwärtigem Stand nicht aussprechen, so Tino Chrupalla auf SZ-Nachfrage. Wenn es Gesprächsbedarf seitens eines Kandidaten gebe, sei die AfD dazu bereit. Nicht ausgeschlossen sei, dass man bei einer möglichen Stichwahl einen der Bewerber unterstütze, so Chrupalla weiter. Bisher haben zwei Kandidaten ihre Ambitionen auf den Oberbürgermeistersessel angemeldet. Amtsinhaber Torsten Pötzsch möchte die begonnene Arbeit nach eigenen Worten fortführen. Er geht für die Wählervereinigung Klartext ins Rennen. Einziger Konkurrent ist Kämmerer Rico Jung. Er tritt gegen seinen Chef im Rathaus an. Jung ist bei seiner Kandidatur nicht parteilich gebunden. Er wird aber von der Weißwasseraner CDU unterstützt, wie ihr Vorsitzender Bernhard Waldau mitteilte.

