AfD unterstützt Susann Frentzen Für die Bürgermeisterwahl in Priestewitz am Sonntag hat die Partei keinen eigenen Bewerber.

Bürgermeisterin Susann Frentzen stellt sich am Sonntag in Priestewitz zur Wahl. © Kristin Richter

Am Sonntag findet in Priestewitz die Bürgermeisterwahl statt. Der AfD-Kreisverband Meißen hat sich jetzt für Susann Frentzen (parteilos) ausgesprochen. Nach intensiver Diskussion hätte sich die Partei entschieden, keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten in Priestewitz aufzustellen.

„Das ist uns nicht leichtgefallen, da wir in der Gemeinde ein wirklich hohes Wählerpotenzial haben“, so der Landtagsabgeordnete Mario Beger . „Mit der bodenständigen und kommunalpolitisch erfahrenen Bürgermeisterin Susann Frentzen haben wir schon im Kreistag unkompliziert zusammengearbeitet.“

Der Kreisverband unterstütze Frentzens bisherigen Kurs. Priestewitz habe sich als Landkommune „hervorragend im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis entwickelt“. Wirtschaftlich und finanziell sei Priestewitz stabil und könne die Investitionen der kommenden Jahre durch die erreichte Schuldenfreiheit sowie das finanzielle Polster stemmen. In Priestewitz bestehe die Chance, dass es mit der amtierenden Bürgermeisterin „auch in Zukunft zu einer unabhängigen, sachgerechten Politik für den Bürger kommen wird“, so die AfD.

