AfD streitet über Pegida Der rechtsnationale Parteiflügel will auch offiziell mit den Dresdner Dauerdemonstranten zusammenarbeiten. Die Parteispitze lehnt das ab - wegen eines „mehrfach verurteilten Straftäters“.

Pegida-Frontmann Lutz Bachmann (l) und Sachsens neuer Landesvorsitzender Jörg Urban beim Landesparteitag in Hoyerswerda. © dpa

Berlin. Pegida wird in der AfD erneut zum Zankapfel. Hintergrund sind Bestrebungen des rechtsnationalen Parteiflügels, ein vom Bundesvorstand verhängtes Verbot für eine Zusammenarbeit mit der regelmäßig demonstrierenden Gruppe zu kippen. Das Verbot gelte noch, „wenn es nicht beachtet wird, muss das eingefordert werden, dass es beachtet wird“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, am Dienstag in Berlin.

Partei-Vize Georg Pazderski erklärte: „Solange Herr Bachmann das Gesicht von Pegida-Dresden ist, kann es keine Zusammenarbeit geben.“ Immerhin sei Bachmann ein „mehrfach verurteilter Straftäter“.

AfD-Politiker und Pegida-Mitglieder hatten am Samstag in Berlin an einem „Frauenmarsch“ teilgenommen. Den Marsch hatte AfD-Mitglied Leyla Bilge angemeldet. Allerdings verließ Bachmann den eher männerdominierten Frauenmarsch, weil dort ausgerechnet ein Anti-Pegida-Lied der NDR-Sendung „extra 3“ zur musikalischen Untermalung genutzt wurde. Bachmann tobte und beklagte die verpasste Chance, „Berlin zu einem Zentrum des Widerstands“ zu machen ...

Kleiner Scherz am Rande, die Veranstalter dort in Berlin haben doch tatsächlich dort das Pegidalied von extra-3 (https://t.co/1aq1sieI0m) laufen lassen.

Das gefiel dem Lügenlutz irgendwie gar nicht.



Hier seine Reaktion hi hi

#DD1702 #b1702 #SchandefürDeutschland #DD1702 pic.twitter.com/96j5jingNT — (((Zugespielt))) (@Zugespielt1) 17. Februar 2018

Anderswo läuft die Zusammenarbeit schon harmonischer: Bachmann und sein Vize Siegfried Daebritz wurden beim politischen Aschermittwoch der AfD im sächsischen Nentmannsdorf zum Abschluss kurz mit auf die Bühne gebeten. Auch beim Landesparteitag in Hoyerswerda war Bachmann zu Gast.

Der AfD-Vorstand hatte 2016 eigentlich beschlossen, „dass AfD-Mitglieder weder als Redner noch mit Parteisymbolen bei Pegida-Veranstaltungen auftreten sollen.“ Die AfD solle Pegida-Vertretern auf ihren Veranstaltungen keine Bühne bieten.

Wie aus Parteikreisen verlautete, will André Poggenburg, AfD-Fraktionschef aus Sachsen-Anhalt, auf dem Parteikonvent Anfang März beantragen, das Verbot aufzuheben. Bachmann war wegen Volksverhetzung und herabwürdigender Beleidigungen von Flüchtlingen zu Geldstrafen verurteilt worden. Zuvor waren Urteile wegen nicht geleisteter Unterhaltszahlungen und Drogenhandels gegen ihn ergangen. (szo/dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung AfD streitet über Pegida Berlin. Pegida wird in der AfD erneut zum Zankapfel. Hintergrund sind Bestrebungen des rechtsnationalen Parteiflügels, ein vom Bundesvorstand verhängtes Verbot für eine Zusammenarbeit mit der regelmäßig demonstrierenden Gruppe zu kippen. Das Verbot gelte noch, „wenn es nicht beachtet wird, muss das eingefordert werden, dass es beachtet wird“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, am Dienstag in Berlin. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/afd-streitet-ueber-pegida-3882815.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: