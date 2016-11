AfD stört sich an Bürgerfest-Kosten

Zahlreiche Menschen hatten sich am 17. Oktober auf dem Neumarkt auf einem Bürgerfest versammelt. © Robert Michael

Am 17. Oktober hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zum Bürgerfest an den Neumarkt geladen. Nun entlädt sich darüber der Zorn von AfD-Stadtrat Gordon Engler. Denn die Stadt hat für das Fest knapp 44 000 Euro ausgegeben. „Hier wurden wieder Steuergelder für eine vermeintlich gute Sache rausgeworfen“, so Engler. Außerdem kritisiert er, OB Hilbert habe mit diesem „Anti-Pegida-Fest“, wie Engler es nennt, „die politische Neutralität verletzt“. Der OB setze sich nicht konstruktiv mit Pegida und den Teilnehmern auseinander.

Rathaussprecher Kai Schulz wundert sich über die Aufregung. „Selbstverständlich ist es das Recht des Oberbürgermeisters, Veranstaltungen durchzuführen und er darf und muss auch eine Position haben.“ Der Vorwurf, Hilbert setze sich mit Pegida und den Teilnehmern nicht auseinander, gehe ins Leere. Schulz verweist auch auf die Versammlungen in der Kreuzkirche. „Dort und beim Bürgerfest ging es um den Austausch, die Veranstaltungen waren für alle offen.“ (SZ/awe)

