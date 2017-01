AfD schickt Vogel ins Rennen

Es war ein ganz schönes Hin und Her: Im November hatte die AfD zunächst Thomas Hartung als Direktkandidaten für den Wahlkreis Dresden II zur Bundestagswahl nominiert. Der stellvertretende Landesvorsitzende setzte sich damals gegen den Fraktionschef im Stadtrat, Stefan Vogel, durch.

Doch dann beschwerte sich ein Mitglied. „Die Einladung hätte man so verstehen können, dass jeder Stimmberechtigte ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müsse“, erklärt Dresdens AfD-Sprecherin Karin Wilke. So ein Zeugnis benötigen aber nur die Kandidaten. „Das Landesschiedsgericht hat entschieden, dass die Wahl wiederholt werden muss“, so Wilke.

Am Sonntag wurde nun der Wahlgang im Gasthof Weißig wiederholt. Und es kam andersherum: Dieses Mal setzte sich Vogel mit 26 Stimmen gegen Hartung durch, für den 23 Mitglieder stimmten. Daneben gab es drei weitere Kandidaten. (SZ/awe)

