AfD-Post sorgt für Heiterkeit Vor lauter Freude über den Sieg des Erzgebirglers Carsten Hütter als Bundestagskandidat im Kreis Meißen ging in der offiziellen Mitteilung einiges schief.

Mindestens an zwei Stellen hat jetzt die Rechtschreibkontrolle beim Meißner Kreisverband der Alternative für Deutschland versagt. So wird Pegida-Vize Siegfried Däbritz in einer Mitteilung zum Wahlparteitag am Sonntag in Moritzburg kurzerhand verweiblicht und als „Siegried“ bezeichnet. Statt Thomas de Maizière taucht zudem Lothar de Maizière als CDU-Spitzenkandidat für den Landkreis auf. Der Rechtsanwalt war der erste und zugleich letzte Ministerpräsident der DDR, der demokratisch gewählt wurde. Lothar und Thomas de Maizière sind Cousins und stammen von einer Hugenottenfamilie ab, die im 17. Jahrhundert aus Frankreich nach Brandenburg flüchtete. Angesichts dieser beiden erheiternden Namensdreher ist das falsche Geschlecht beim unbestimmten Artikel „eine Wahlkampf“ fast zu verschmerzen. (SZ/pa)

